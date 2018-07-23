Два сенатора-республиканца Линдси Грэм и Марко Рубио призвали ввести новые суровые санкции против России
Два влиятельных сенатора-республиканца Линдси Грэм и Марко Рубио призвали ввести новые суровые санкции против России еще до того, как президент Трамп проведет новые переговоры с президентом Путиным. Об этом сообщает рейтер.
По мнению сенаторов, Россия вмешивалась и будет вмешиваться в американские выборы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksei123m 23 июля 2018 | 18:29
И это правильно.
andreykochnev 23 июля 2018 | 18:47
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andre_klimov 23 июля 2018 | 19:03
Ну да. Есть же законодательный акт, который позволяет вводить санкции против России, если будет обнаружено её вмешательство в американские выборы. И утверждения президентом эти санкции не требуют.