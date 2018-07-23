Два сенатора-республиканца Линдси Грэм и Марко Рубио призвали ввести новые суровые санкции против России

Два влиятельных сенатора-республиканца Линдси Грэм и Марко Рубио призвали ввести новые суровые санкции против России еще до того, как президент Трамп проведет новые переговоры с президентом Путиным. Об этом сообщает рейтер.

По мнению сенаторов, Россия вмешивалась и будет вмешиваться в американские выборы.