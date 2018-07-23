Футболист национальной сборной ФРГ Месут Озил покинул свою команду, обвинив Немецкий футбольный союз в расизме

Решение спортсмена вызывает двойственную реакцию.

13 мая игроки национальной сборной ФРГ Месут Озил и Илкай Гюндоган позволили себе неосторожный шаг, сфотографировавшись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ангела Меркель осудила это решение. Во время чемпионата мира немецкая команда не прошла в восьмую финала. Поражение обсуждалось в СМИ Германии, однако в этом контексте редко вспоминали о злополучном фото. Скорее, говорилось о плохой игре Озила. Поэтому полной неожиданностью для всех стало заявление полузащитника лондонского «Арсенала» о выходе из национальной сборной ФРГ. В качестве объяснения Озил обвинил своих коллег и руководство Немецкого футбольного союза в расизме. Президент объединения Райнхард Гриндель решительно опроверг упреки футболиста. Вице-президент Райнер Кох выразил сожаление, что Озил больше не желает играть для национальной сборной. Министр юстиции ФРГ Катарина Барли, однако, заявила: «Это тревожный сигнал, если крупный немецкий футболист как Месут Озил в своей стране больше не желателен из-за расистских устремлений и чувствует себя больше не представленным со стороны Немецкого футбольного союза». Уполномоченный по интеграции правительства ФРГ отметил, что футболисты должны спокойно воспринимать критику, если они позволяют использовать себя для избирательной кампании. Однако эта критика не должна становится «общим принижением спортсменов с миграционным базисом».

29-летний Озил родился в семье выходцев из Турции в Германии и с 2010 года играет в национальной сборной ФРГ.В 2007 году он добровольно отказался от гражданства Турции.