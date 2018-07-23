Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов неправительственной организации гражданской обороны «Белые каски»
Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов неправительственной добровольческой организации гражданской обороны «Белые каски». Об этом просили лидеры нескольких стран, — сказал премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
«Несколько дней назад президент Трамп разговаривал со мной, как и премьер-министр Канады Трюдо и другие, прося нас помочь вывести активистов «Белых касок» из Сирии. Жизнь этих людей, спасших жизни других, теперь находится в опасности. Поэтому я санкционировал их передачу через Израиль в другие страны и это — важный гуманитарный жест»
«Белые каски» занимались в Сирии спасательной и медицинской работой.
Комментарии2
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patrikk_1 23 июля 2018 | 18:25
Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов неправительственной организации гражданской обороны «Белые каски»...
Это всё что нужно знать европейской общественности, об ангажированности и продажности "Белых касок".
andre_klimov 23 июля 2018 | 18:40
Невелико событие - дали проехать по своей территории. Есть более интересные, связанные с Сирией. Например, применение асадистами ракет "Точка" (СС-21). Или панический визит Лаврова/Герасимова на несколько часов без информирования прессы.