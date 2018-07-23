Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов неправительственной организации гражданской обороны «Белые каски»...

Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов неправительственной добровольческой организации гражданской обороны «Белые каски». Об этом просили лидеры нескольких стран, — сказал премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

«Несколько дней назад президент Трамп разговаривал со мной, как и премьер-министр Канады Трюдо и другие, прося нас помочь вывести активистов «Белых касок» из Сирии. Жизнь этих людей, спасших жизни других, теперь находится в опасности. Поэтому я санкционировал их передачу через Израиль в другие страны и это — важный гуманитарный жест»

«Белые каски» занимались в Сирии спасательной и медицинской работой.