Дональд Трамп назвал своего предшественника на посту президента США и его команду «бандой Обамы»

Он призвал привлечь их к суду за введение правосудия в заблуждение.

Нынешний хозяин Белого дома полагает, что Министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому «досье Трампа».



«Теперь мы выяснили, что это досье было действительно поддельным и проплаченным нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии», — написал Трамп в «Твиттере». По его словам, цель этой фальшивки — передача органам правосудия, из-за чего началась противоречивая и сомнительная «охота на ведьм» со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам американского лидера, Минюст, ФБР и «банда Обамы» избегали говорить о том, что за всем этим стояла команда Клинтон. Они, по словам Трампа, запутали органы правосудия, чтобы получить предлог для слежки за его командой. Слежка, как он утверждает, была направлена именно на него самого, а не на бывшего советника президента Картера Пейджа. Глава государства уверен, что досье, которое он назвал «обманом и ложью», «создали для того, чтобы прикрыть нарушения, допущенные со стороны ФБР и Минюста, запутать органы правосудия и сделать легальной возможность действовать против команды Трампа». Президент отметил, что использовался документ сторонниками его главного конкурента на выборах Хилари Клинтон.

Напомню, так называемое досье на Трампа составила исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. В начале прошлого года его опубликовал Buzzfeed. Из материалов следует, что у Москвы якобы есть компромат на американского президента. Однако, позже газета «Вашингтон пост» сообщила со ссылкой на источники, что часть этого расследования спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб кандидата в президенты Хилари Клинтон.

Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Президент Владимир Путин ранее назвал «ерундой» и «шелухой» сведения о наличии у Москвы компромата на американского лидера.