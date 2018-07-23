Регионы тестируют программу, которая позволяет отслеживать жалобы и недовольство в социальных сетях

К 2019 году ее распространят по всей стране, — подтвердила компания Медиалогия, разработчик продукта. Об этом пишет РБК.

Между тем, советник главы Гдовского района Псковской области Константин Горожанко рассказал «Эху Москвы», что на практике все выглядит несколько иначе – мониторинг не ведется по всем социальным сетям. Местные администрации просто обяжут открывать официальные страницы и сообщества, и так называемый мониторинг будет вестись только там.