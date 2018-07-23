Регионы тестируют программу, которая позволяет отслеживать жалобы и недовольство в социальных сетях
К 2019 году ее распространят по всей стране, — подтвердила компания Медиалогия, разработчик продукта. Об этом пишет РБК.
Между тем, советник главы Гдовского района Псковской области Константин Горожанко рассказал «Эху Москвы», что на практике все выглядит несколько иначе – мониторинг не ведется по всем социальным сетям. Местные администрации просто обяжут открывать официальные страницы и сообщества, и так называемый мониторинг будет вестись только там.
Комментарии2
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kir_pich_101 23 июля 2018 | 18:23
Кольцо свободы сжимается вокруг Рассеян.
Дышать становится все лучше.
fontendet 23 июля 2018 | 18:27
Новость конечно бредовая, во-первых Facebook и Twitter это 100% американские соцсети на территории США и никакие чиновники России не обязаны на них реагировать вообще (потому и никого не сажают за репосты там - это слишком уже за гранью всех законов, да и чужая территория). Во-вторых конечно система для того чтобы сажать недовольных и лучше искать внутри всяких Вконтакте и тд. - и это 100% калька с китайской системы, где все ровно тоже самое в Wechat и тоже там сажают (еще не факт кто у кого идею украл - китайцы раньше стали сажать своих интернет-пользователей, чем у нас). А Твиттеры и тд в Китае вообще никому не интересны - там их просто нет (государственный фильтр).