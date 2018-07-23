Мосгоризбирком обжалует решение суда, согласно которому Михаил Балакин должен быть зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы. Бывшему владельцу строительной компании СУ-155 не хватило одной подписи депутата, чтобы пройти муниципальный фильтр.

В ближайшее время Мосгоризбирком подаст кассационную жалобу в Верховный суд – об этом сказал председатель комиссии Валентин Горбунов. По его мнению, МГИК действовал в полном соответствии с законом, когда отказался зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом в столичные мэры. Представитель партии «Союз горожан» не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов из-за того, что в последний момент три мундепа свои автографы отозвали.

Вокруг этого эпизода и развернулся судебный спор. Как пишут «Ведомости», на заседании в пятницу все три представительницы от народа утверждали, что попросили признать их подписи недействительными «по семейным обстоятельствам». Одного депутата отговорил муж, другого – мама, а третья, по ее словам, отдала подпись, действуя «на эмоциях». Прокуратура такие объяснения сочла несущественными и поддержала экс-владелеца компании СУ-155. Суд вынес решение, которое полностью удовлетворило самого Балакина — об этом он рассказал «Эху Москвы».

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на источники близкие к московской мэрии, отказ в регистрации Балакина может быть частью кампании по его раскрутке. Они высказали мнение, что кандидат недостаточно известен в народе, поэтому история с судом развивается в рамках сценария. Якобы избирательному штабу нужно показать, что власть опасается представителя партии «Союз горожан», и выставляет против него муниципальный фильтр.

Как бы то ни было, пока в выборах мэра участвуют четверо: действующий градоначальник Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, глава Таганского муниципального района Илья Свиридов и предприниматель Вадим Кумин.

Выборы столичного мэра пройдут 9 сентября.