Роскосмос просит Счетную палату провести проверку в РКК «Энергия»

В Счетной палате подтвердили, что получили запрос, однако решение еще не принято. В то же время в госкомпании говорили, что проверка начнется в ближайшее время.

Ранее в Счетной палате рассказали, что по итогам прошлого года в Роскосмосе обнаружили более 150-ти нарушений на общую сумму более 785-ти миллиардов рублей. На днях в другом предприятии Роскосмоса, ЦНИИмаш, прошли обыски. Сообщалось, что это связано с делом о госизмене.