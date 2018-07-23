Роскосмос просит Счетную палату провести проверку в РКК «Энергия»
В Счетной палате подтвердили, что получили запрос, однако решение еще не принято. В то же время в госкомпании говорили, что проверка начнется в ближайшее время.
Ранее в Счетной палате рассказали, что по итогам прошлого года в Роскосмосе обнаружили более 150-ти нарушений на общую сумму более 785-ти миллиардов рублей. На днях в другом предприятии Роскосмоса, ЦНИИмаш, прошли обыски. Сообщалось, что это связано с делом о госизмене.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 23 июля 2018 | 17:41
"на общую сумму более 785-ти миллиардов рублей"
"В прошлом году на космическую отрасль России потратили 171,5 миллиарда рублей."
только у нас из 171 млрд выделенных средств могут спереть 785 млрд.
tks 23 июля 2018 | 18:12
olegleon: А это "нарастающим итогом" даётся, с учётом вливаний предыдущих лет!
fig_vvam 23 июля 2018 | 18:14
olegleon: Педя, это бюджетное финансирование. А Роскосмос ведет и коммерческую деятельность, в том числе выполняет зарубежные заказы.
Ну и нарушения не за один год, видимо.
jetsam 23 июля 2018 | 18:25
fig_vvam: ну да. один коммерческий заказ в 2018 году роскос получил.
вы знаете - чистка сортира на мкс.
сильно сомневаюсь, что хоть на ярд потянет - за
ярд китайцы три мкс поставить смогут. прям на орбиту.
platonnekafrin 23 июля 2018 | 17:42
Всюду видятся воры полному батутчику. И госизменщики, конечно, тоже видятся ему же.
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 17:43
Слышь, учёные! На выход с вещами по одному шагом марш!
navsegda 23 июля 2018 | 17:54
vlastimil_popogrebski: там раз , два .... и всё выходить больше некому
arabtom 23 июля 2018 | 17:45
Вор у вора дубинку украл...)))
basel812 23 июля 2018 | 18:08
"Все уже украдено до нас."
jetsam 23 июля 2018 | 18:08
@ в Роскосмосе обнаружили более 150-ти нарушений
на общую сумму более 785-ти миллиардов рублей.@
вы дома у сечина побывайте...
весь ВВП вехней и нижней вольт блекнет в его прихожей...
tks 23 июля 2018 | 18:10
25-ая китайская проверка.