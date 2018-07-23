Верховный суд Карелии оставил под арестом правозащитника Юрия Дмитриева

Глава карельского «Мемориала» был задержан в прошлом месяце в рамках нового уголовного дела. Его обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Адвокат Виктор Ануфриев просил суд изменить меру пресечения с заключения под стражу под домашний арест. Дмитриев вины не признаёт.

Ранее он был оправдан петрозаводским судом по делу об изготовлении детской порнографии. И он, и его коллеги считают уголовные дела местью силовых структур за исследовательскую деятельность Дмитриева, который занимается поиском жертв и причастных к сталинским репрессиям.