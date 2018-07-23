Верховный суд Карелии оставил под арестом правозащитника Юрия Дмитриева
Глава карельского «Мемориала» был задержан в прошлом месяце в рамках нового уголовного дела. Его обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Адвокат Виктор Ануфриев просил суд изменить меру пресечения с заключения под стражу под домашний арест. Дмитриев вины не признаёт.
Ранее он был оправдан петрозаводским судом по делу об изготовлении детской порнографии. И он, и его коллеги считают уголовные дела местью силовых структур за исследовательскую деятельность Дмитриева, который занимается поиском жертв и причастных к сталинским репрессиям.
Комментарии10
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motooppic 23 июля 2018 | 17:42
а зачем нам все время печатают новости про этого педофила?
polikarpich 23 июля 2018 | 17:48
motooppic: А кто сказал, что он педофил?
prusol 23 июля 2018 | 17:54
polikarpich: А кто сказал, что нет? Пусть разбирается в его действиях следствие и суд. В любом случае, разве нормальный человек будет фотографировать собственную дочь в голом виде?
sniper777 23 июля 2018 | 17:55
polikarpich: Все знают, что он не только педофил, но и педераст как и ты, а вот ты упёрся за своего коллегу раком раздвигая свои булки.
polikarpich 23 июля 2018 | 18:01
sniper777: Своим ртом слюнявым за базар ответишь?
korikov 23 июля 2018 | 18:19
polikarpich:
Пока он подозреваемый в педофилии. Но для выс-то это не важно. Докажут его вину или нет, вы всё-равно будете считать его невиновным, потому что он правозащитник, а правозащитники по-вашему мнению не могут нарушить закон, они априори жертвы режима.
Правозащитников, я так смотрю, вообще выгодно быть, такая информационная поддержка и защита. Это суб сообщество слепо и глухо, ему не важна правда, у него своя правда всегда одна и таже - "тоталитарный режим мстит". А на жертв можно даже не обращать внимания. Ребёнок страдает, да фиг с ним, путинский режим придумал и сфабриковал.
prusol 23 июля 2018 | 17:51
Почему редакция делает акцент на определении "правозащитник"?
yralez 23 июля 2018 | 17:52
Как у сталина.......попал в лапы, не вырвешься.
srk2658lu 23 июля 2018 | 17:53
маразм судебной власти крепчает...
korikov 23 июля 2018 | 18:13
"И он, и его коллеги считают уголовные дела местью силовых структур за исследовательскую деятельность..."
Выгодно быть правозащитником, правда? Когда подозреваешься в педофилии, можно всегда заявить, что это месть за правозащитную деятельность.
А быдло обществу плевать на то, что вероятно ребёнок страдает, они ж чёрта поддержать в своём идеологическом клане.