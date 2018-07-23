В Ярославле СК начал проверку против бывшего следователя, который не стал возбуждать дела о пытках в колонии

Ярославские следователи начинают проверку в отношении своего бывшего коллеги, который не стал возбуждать дела о пытках в колонии. Как сообщила сайту 7х7 представитель ярославского управления СКР Кристина Гузовская, их сотрудник Родион Свирский уволился в ноябре по собственному желанию. Именно он изымал видеозаписи в колонии и проверял сотрудников учреждения на детекторе лжи, — подчеркивают в фонде «Общественный вердикт».

Дело о пытках возбудили только на днях после того, как «Новая газета» опубликовала видео избиения одного из заключенных. Сообщается, что 17 сотрудников колонии отстранили от работы, шестеро из них уже задержаны.