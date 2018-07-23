В Ярославле СК начал проверку против бывшего следователя, который не стал возбуждать дела о пытках в колонии
Ярославские следователи начинают проверку в отношении своего бывшего коллеги, который не стал возбуждать дела о пытках в колонии. Как сообщила сайту 7х7 представитель ярославского управления СКР Кристина Гузовская, их сотрудник Родион Свирский уволился в ноябре по собственному желанию. Именно он изымал видеозаписи в колонии и проверял сотрудников учреждения на детекторе лжи, — подчеркивают в фонде «Общественный вердикт».
Дело о пытках возбудили только на днях после того, как «Новая газета» опубликовала видео избиения одного из заключенных. Сообщается, что 17 сотрудников колонии отстранили от работы, шестеро из них уже задержаны.
Комментарии12
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olegleon 23 июля 2018 | 17:35
"их сотрудник Радион Свирский уволился в ноябре по собственному желанию"
какой предусмотрительный. не успел на работу устроиться и уволился
cattt 23 июля 2018 | 17:39
В полиции "работают" по преимуществу уголовники, другим там туго приходится.
danko1 23 июля 2018 | 17:46
cattt: Интересно было бы проверить недвижимость и счета этого "следователя" и сколько он получил с вертухаев за закрытие уголовного дела.
chichanik 23 июля 2018 | 17:56
olegleon: предусмотрительный
или впечатлительный ... работу очень нервная ... заключение начальство продиктовало, а подпись-то своя ...
yralez 23 июля 2018 | 17:42
По собственному желанию из силовичья не увольняются.......не награбастав бабла.
danko1 23 июля 2018 | 17:52
yralez: Даже по ЦТ, по каналу "Россия" года 2-3 назад была передача о расследовании преступлений среди самих следователей. Не знаю как пропустили эту передачу и документальный фильм-расследование, где рассказывалось даже о тарифах за закрытие уголовных дел по разным статьям практически узаконенным, что о них все, кому требуется, знают.
И прозвучала цифра, что средний срок службы на должности следователя 2 года. И сами уходят, набрав взяток на всю оставшуюся жизнь, чтобы самим случайно не сесть. И никто не обращает внимания на их дорогущие иномарки и дворцы.
gwon 23 июля 2018 | 17:47
Систему менять надо. Всю - не только ФСИН, но и все связанные с ними - следаков, прокуроров, ФСО и тех, о которых даже не только страшно сказать, а даже подумать. Ибо так там везде.
prusol 23 июля 2018 | 17:49
Проверкой таких серьёзных нарушений в Ярославле будет заниматься Ярославский СК? Очень странная ситуация.
valeriy_n 23 июля 2018 | 18:04
Надо же, в ноябре уволился, а еще вчера на работе был.
jetsam 23 июля 2018 | 18:05
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Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует!
Не, ну наболело, капитан! Он выступает здесь, как директор пляжа!
--- (с) Суходрищев * Ширли-мырли
mordechay_blinchikof 23 июля 2018 | 18:08
каждому! по сто ударов дубиной по пяткам! пшли вон! ходите и ссыте кровью, уроды!
junona 23 июля 2018 | 18:08
Заведёт дело на пыточников - заведут дело на него за то, что завёл, не заведёт дело - заведут дело на него за то, что не завёл.