Правозащитники уверены, что новый состав ОНК ведет к «развалу института общественного контроля»

Правозащитники уверены, что новый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который был сформирован в прошлом году, ведет к «развалу института общественного контроля». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Раньше ОНК была нормальной, правозащитникам можно было доверять, но последний набор свидетельствует о развале института общественного контроля», — сказала Е.Меркачева.

Правозащитница напомнила, что в состав последнего набора комиссии вошли люди, в прошлом имевшие отношение к силовым структурам. По словам Е.Меркачевой, они, будучи сотрудниками ОНК, на протяжении длительного времени не посещали ряд колоний.

Е.Меркачева также добавила, что, с ее точки зрения, члены ОНК не должны иметь отношение к силовым структурам. «Силовики видят все по-другому, у них иной менталитет», — пояснила она.

Ухудшению ситуации с системой общественного контроля, по словам правозащитницы, будет способствовать и подписание президентом России Владимиром Путиным закона, согласно которому сотрудники ОНК не смогут задавать вопросы заключенному на темы, не имеющие отношения к условиям содержания. «Все вопросы, которые раньше мы свободно задавали, могли остановить пытки, делать запросы, поскольку больше всего проблем было на стадии задержания, после вступления закона в силу мы не сможем задавать, мы не сможем об этом больше говорить», констатировала Е.Меркачева.

Ранее адвокатом Ириной Бирюковой был обнародован видеоролик с пытками над одним из заключенных ярославской колонии. Вскоре после публикации видео И.Бирюкова покинула Россию из-за поступивших в ее адрес угроз.