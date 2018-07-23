Участница Pussy Riot и «Собеседник» обжалуют решение суда по иску Нижегородской колонии о защите чести и достоинства

Участница Pussy Riot Мария Алехина и издание «Собеседник» обжалуют решение суда по иску Нижегородской колонии N 2 о защите чести и достоинстве, поданном в ответ на публикацию статьи об условиях труда в колонии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил автор статьи, журналист издания Сергей Ежов.

«По большей части мы удовлетворены судебной оценкой – из 17 строчек (текста статьи – прим. ЭМ) нас заставили опровергнуть только одну, в основном суд с нами согласился. Но даже эта малая часть нам кажется признанной не соответствующей действительности неправомерно», — сказал он.

С.Ежов отметил, что ответчиков обязали опровергнуть цитату М.Алехиной о переработках и низкой заработной плате рабочих. Он подчеркнул, что вопреки решению суда считает эту информацию правдивой. По его словам, это подтверждается и свидетельскими показаниями, и предоставленными защитой документами.

«Суд не встал на нашу сторону и это печально, потому что закрепляет практику ФСИН о том, что многих заключенных заставляют перерабатывать и при этом платят им катастрофически мало. Это в том числе связано с использованием серых схем на производстве и уходом от налогов», — заявил С.Ежов.

Он добавил, что суд не вынес постановления по поводу описанных в статье контрактах на производство медицинских халатов и их последующей перепродаже по завышенным ценам, тем самым признав эту информацию соответствующей действительности.

23 июля Измайловский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства Нижегородской колонии N 2 к М.Алехиной и изданию «Собеседник», вызванный статьей «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей «скорой», опубликованной в августе 2017 года.