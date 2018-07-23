Прекративший существование клуб Тосно задолжал футболистам 60 миллионов рублей

Перспективы весьма туманны. Документы о банкротстве Тосно находятся в арбитражном суде Санкт-Петербурга и дата рассмотрения дела пока неизвестна, равно как и то, какие решения могут быть приняты. Клуб перестал существовать в июне этого года после того, как добился высшего достижения в своей недолгой истории – победы в Кубке России. Далее все было не так радужно. Команда заняла 15 место и выбыла из Премьер-Лиги, а потом не прошла лицензирование и даже не стала заявляться в низшие дивизионы российского футбола. Игрокам при этом остались должны огромную сумму. Об этом сообщил один из лидеров Тосно Павел Погребняк. В интервью Р-спорт, он рассказал, что игроки получили письма из Прокуратуры с этой информацией. Они не намерены отказываться от своих денег и будут продолжать бороться

Футбольный клуб Тосно был основан всего пять лет назад. За короткую историю команда дошла до премьер лиги и получила возможность сыграть в Еврокубках, но так ей и не воспользовалась.