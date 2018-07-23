Прекративший существование клуб Тосно задолжал футболистам 60 миллионов рублей
Перспективы весьма туманны. Документы о банкротстве Тосно находятся в арбитражном суде Санкт-Петербурга и дата рассмотрения дела пока неизвестна, равно как и то, какие решения могут быть приняты. Клуб перестал существовать в июне этого года после того, как добился высшего достижения в своей недолгой истории – победы в Кубке России. Далее все было не так радужно. Команда заняла 15 место и выбыла из Премьер-Лиги, а потом не прошла лицензирование и даже не стала заявляться в низшие дивизионы российского футбола. Игрокам при этом остались должны огромную сумму. Об этом сообщил один из лидеров Тосно Павел Погребняк. В интервью Р-спорт, он рассказал, что игроки получили письма из Прокуратуры с этой информацией. Они не намерены отказываться от своих денег и будут продолжать бороться
Футбольный клуб Тосно был основан всего пять лет назад. За короткую историю команда дошла до премьер лиги и получила возможность сыграть в Еврокубках, но так ей и не воспользовалась.
Комментарии4
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piterjanis 23 июля 2018 | 17:31
Печально
belovnikita 23 июля 2018 | 17:45
По смс собирать на зарплатку этим дармоедам, ах, то есть ногомячистам :-D
chapter_2 23 июля 2018 | 17:56
Российский "профессиональный" футбол сидит на госбюджете и управляется мафией.
dadmorose 23 июля 2018 | 18:13
Можно Кубок продать Спартаку по сходной цене