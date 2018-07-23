Северокавказские республики лишатся своих активов за долги в сфере энергетики

Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев.

Работа чиновников на юге России признана правительством неэффективной. По итогам заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Белый дом поручил начать конфискацию энергетических активов в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в пользу госкорпораций.

Предприятия и сети должны перейти на баланс «Газпрома», «Россетей» и дочерних структур в качестве оплаты накопленного «долга за потреблённые энергоресурсы и коммунальные услуги». Кабмин потребовал от руководителей регионов обеспечить стопроцентную оплату от бюджетных организаций и предприятий ЖКХ.

Как напоминает портал finanz.ru, в прошлом году на Северном Кавказе оплатили меньше 85 процентов от потребленного газа. Долг республик, по оценкам «Газпрома», превысил 50 миллиардов.

Глава Чечни ранее заявлял, что республика своевременно расплачивается за ресурсы, однако деньги почему-то не доходят до поставщиков.