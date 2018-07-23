Северокавказские республики лишатся своих активов за долги в сфере энергетики
Такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев.
Работа чиновников на юге России признана правительством неэффективной. По итогам заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Белый дом поручил начать конфискацию энергетических активов в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в пользу госкорпораций.
Предприятия и сети должны перейти на баланс «Газпрома», «Россетей» и дочерних структур в качестве оплаты накопленного «долга за потреблённые энергоресурсы и коммунальные услуги». Кабмин потребовал от руководителей регионов обеспечить стопроцентную оплату от бюджетных организаций и предприятий ЖКХ.
Как напоминает портал finanz.ru, в прошлом году на Северном Кавказе оплатили меньше 85 процентов от потребленного газа. Долг республик, по оценкам «Газпрома», превысил 50 миллиардов.
Глава Чечни ранее заявлял, что республика своевременно расплачивается за ресурсы, однако деньги почему-то не доходят до поставщиков.
Комментарии28
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tag188 23 июля 2018 | 17:08
Белый дом поручил начать конфискацию энергетических активов в Чечне
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Медведев уже извинился?
nikolaitschi 23 июля 2018 | 17:18
tag188: Сейчас и без штанов тепло, можно не извиняться.
fig_vvam 23 июля 2018 | 18:01
nikolaitschi: Извиняться не будет.
Потому что нам пытаются туфту впарить.
Это отнюдь не наказание и помощь роеспубликам.
А ктивы эти имеют отрицательную стоимость, т.к. прибыль они не приносят.
А расходов на содержание, эксплуатацию и ремонт требуют.
Сейчас их предадут на баланс федералам и роасходы эти будут нести не республики, а федеральный бюджет.
А нам втюхивают, что это как бы наказание.
timwlad79 23 июля 2018 | 17:31
tag188: Белый дом поручил начать конфискацию энергетических активов в Чечне
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Медведев уже извинился?
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Да нет,господин Кадыров и его команда со всеми кланами упёрлись в то,что инвестиции не идут и работать никто не желает в Чечне так как зарплат нет по причине огромной за должности.
РАБОТАТЬ НЕКОМУ.
Так что исламский островок типа Израиля не получилось. Теперь тоже самое произойдёт с Грузией,Украиной и Израилем.
Исламский зоопарк и как и еврейский зоопарк никто содержать не желает вообще ни под каким соусом нигде.
Евреи нацелились на Крым.Но там тоже все зубастые,ну типа как Черчиль сказал,что не дурнее евреев мы все там.
Так что если не хотят как в Сирии и на Украине и в Израиле,то придётся подчинятся Христианской Законодательной Культуре солидарной ответственности.
polikarpich 23 июля 2018 | 17:35
timwlad79: Предлагаете христианизировать весь Северный Кавказ? Я, в принципе, не против.
Только вот Крым тут при чём?
timwlad79 23 июля 2018 | 17:38
polikarpich: Предлагаете христианизировать весь Северный Кавказ? Я, в принципе, не против.
Только вот Крым тут при чём?
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Евреи сионисты как и исламисты прут туда создавать как в том анекдоте пообещав родню кормить за счёт российского бюджета.
Господин Горного крымского блогера не по детски заколбасило на этой теме социальных жирных халяв.
bobiksdoh 23 июля 2018 | 17:35
timwlad79: всё-таки маланцы. Раньше всю воду из крана выпили, а сейчас всю энергию с проводов скомуниздили... От же ж редиски.
timwlad79 23 июля 2018 | 17:42
bobiksdoh: bobiksdoh: всё-таки маланцы. Раньше всю воду из крана выпили, а сейчас всю энергию с проводов скомуниздили... От же ж редиски.
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Ну теперь и за цыган тоже взяться надобно.
Традиции это не религия.
Традиции и сменится могут.
navsegda 23 июля 2018 | 17:51
timwlad79: перекладывать свои неудачи и рукожопость на других инфантилизм .
С чего ты взял старче чтьо евреи прут в Крым ? А дороги у вас говёные потому что евреи асфальт тырят ? А на автовазе гайки прут )))))))))
eniro 23 июля 2018 | 17:43
tag188: Дима неправильно выразился. Долги вышеперечисленных "энергетических активов" перейдут на баланс (спишут) "Газпром", "Россети" и специально созданные(выделенные) для этого их дочерние структуры. Одновременно именно они и повысят тарифы для всех. Что же касается доходной части вышеперечисленных, то они по-прежнему остаются на месте (куда и поступали.)
nehoroshiy 23 июля 2018 | 17:09
На 50 млрд. можно ещё один стадион построить.
polsan 23 июля 2018 | 17:11
nehoroshiy: у себя на фазенде" ))
nehoroshiy 23 июля 2018 | 17:20
polsan: Если только ради приличной дороги в посёлок.)
ramun 23 июля 2018 | 17:19
Господин Кадыров должен высказаться.Ждем-с.
nehoroshiy 23 июля 2018 | 17:25
ramun: "Долгов у Чечни нет. Кто не понял, тот поймёт".
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 17:32
nehoroshiy: вам русским языком написали - РЕСПУБЛИК. И причем здесь уважением Рамзан Ахматыч?
nehoroshiy 23 июля 2018 | 17:47
vlastimil_popogrebski: "Глава Чечни ранее заявлял, что республика своевременно расплачивается за ресурсы, однако деньги почему то не доходят до поставщиков".
Так виднее?
polikarpich 23 июля 2018 | 17:23
А что это он такой смелий, да?!
Что-то там не то. Что-то всё смешалось в доме "володиных".
bobiksdoh 23 июля 2018 | 17:30
Все, что Чечня должна, она уже давно простила. Долги отдают только трусы. Не помню, чтобы монголы что-то платили московскому князю.
Рамзан Ахматович может повторить.( Третья чеченская, еслишо)
in_cat_we_trust 23 июля 2018 | 17:31
Ох, чую мои акции попрут!!! Либо в цене, либо отнимут ))))
loran_ 23 июля 2018 | 17:32
ну и правильно. пусть обслуживают, а эти и дальше платить не будут :)
yralez 23 июля 2018 | 17:35
Колонии расплатятся ?
Всегда же было наоборот.
andre_klimov 23 июля 2018 | 17:50
yralez:
Бюджет пришлёт дополнительно столько, сколько надо, что бы расплатиться. Вряд ли Путин захочет сейчас 3-ю Чеченскую, хотя уже, наверное, и - Кавказскую. Ему проще откупиться, использовать этот повод для откачки части бюджета в упомянутые "дружеские корпорации".
andre_klimov 23 июля 2018 | 17:48
Есть подозрения, что "вдруг" резко повысится террористическая активность. И не только в этих республиках. "Пехота" давно уже расквартировалась в самых "рыбных местах"...
vladimirgornitsky 23 июля 2018 | 17:49
Конфискация вктивов Чечне?
В "Великолепной семерке" один из персонажей говорит "Плачу за повреждения - хочу это видеть". интересно, кто в теперешней ситуации готов платить за повреждения.
gregor 23 июля 2018 | 17:58
Быстрее Медведев лишится уточки и дворца , чем Кадыров заплатит хоть одну копейку .
Потому ,как это нонсенс , сюрреализм .... страна платит контрибуцию ,какие тут могут быть ещё претензии за какое-то там электро ?
stas12006 23 июля 2018 | 18:01
медвед красаучег!!!
раньше чуреки просто не платили за электричество , а мы оплачивали за себя и за них, но они сами содержали свои сети.
а теперь они также не будут платить за электричество , но ещё теперь им не надо тратить деньги на содержание сетей.
но это ничего - главное , что россиюшка великая, а мы уж как-нибудь потерпим, пусть живут за наш счёт, главное , что б не отделялись от нас!!!
askol2016 23 июля 2018 | 18:16
У чеченов все активы вложены в оружие. Вот, что нужно изымать! А гнилые трубы в земле и ржавые провода?.. Это рабы-россиянцы сами заменят!