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17:02, 23 июля 2018

Административное наказание участников Pussy Riot за акцию на матче финала Чемпионата мира признано законным

Административное наказание участников Pussy Riot за акцию на матче финала Чемпионата мира по футболу признано законным. Мосгорсуд оставил в силе решение Хамовнического суда.

Трое участниц арт-группы, а также их лидер и Петр Верзилов пытались оспорить административный арест на 15 суток. Защита, в частности, настаивала на свободе выражения мнения, а также просила обратить внимание на то, что из видеотрансляции игры непонятно, из-за чего именно она была остановлена. Однако судья Дмитрий Харитонов отклонил жалобу, не найдя оснований для отмены решения.

Напомню, 15 июля участники Pussy Riot выбежали на поле Лужников в полицейской форме во время финального матча между сборными Франции и Хорватии. Их задерживали и увезли в ОВД. Как объяснили в своем видеообращении сами активисты, они приурочили акцию «Милиционер вступает в игру» к 11-й годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова. Молодые люди выдвинули при этом несколько требований, в том числе, освободить Олега Сенцова и других политзаключенных, не сажать людей в тюрьмы за лайки и репосты и прекратить массовые аресты на политических митингах.

Сегодня же мировой суд рассмотрит наказание за незаконное ношение формы полицейских. Виновным грозит штраф в полторы тысячи рублей.

Комментарии

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vargor 23 июля 2018 | 17:20

Хулиганкам мётлы в руки. Всё правильно.

prusol 23 июля 2018 | 17:22

Не слишком ли легко отделались, ведь это больше похоже на "хулиганство?

zver777 23 июля 2018 | 17:29

Законным то законным.
А вот справедливым было бы пихнуть мороженную курицу в ....., завязать юбку на голове и пустить бегать по Красной площади. Пущай пиарятся.

korikov 23 июля 2018 | 18:06

zver777: не подавайте идеи этим социопатам. Они ведь в следующий раз такую акцию устроят. Это знаете, как садомазохистов плёткой наказывать.

shlevet 23 июля 2018 | 17:59

Мозгов нет, пусть платят

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