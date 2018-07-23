Полиция пришла с обысками в один из ведущих интернет-магазинов Плеер.ру
В офисе рядом с метро «Автозаводская» проходят следственные действия. Изымают сопроводительные документы и электронику, — рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. На официальном сайте магазина сообщается, что он временно не работает. Причины этого неизвестны.
Между тем, как напоминает «Медиазона», еще в начале месяца основатель конкурирующей сети, магазинов DNS, Дмитрий Алексеев жаловался на то, что Плеер.ру ежегодно меняет юридическое лицо. В своем Фейсбуке он предположил, что речь может идти о контрабанде товара и обналичивании денег.
Плеер.ру известен, в частности, тем, что у него одни из самых низких цен на электронику.
Комментарии21
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vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 17:07
Под видом электроприборов населению гашиш и водку продают. Оттого и цены низкие
rvs_68 23 июля 2018 | 17:15
vlastimil_popogrebski:
А подумать над содержанием до того, как пальцы застучат по клаве пробовали?
ИМХО: Скоро дойдет до того, что полисмены будут сверять у прохожих IMEI мобильных устройств с базой легально ввезенных..
;-)
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 17:24
rvs_68: а зачем ИМ ЭТО ДЕЛАТЬ? Как будто у НИХ в базе всего не видно?
кстати 1 вопрос ваш обратно вам переадресовываю
cattt 23 июля 2018 | 17:34
Не плохо бы своим производством заняться, а не гоняться за "серым" импортом.
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 17:53
cattt: а зачем? Вот щас Трампа раком перед всем миром поставили. Они сами на коленях приползут, умолять будут
prusol 23 июля 2018 | 17:29
rvs_68: Правильно: всё должно быть по закону.
vezdehod 23 июля 2018 | 17:56
Несколько раз пользовался услугами Плеер. ру и претензий к нему у меня Нет - цены не ниже других интернет-магазинов, а иногда и выше. Но, если захотели его "скушать". то скушают.
meteor9 23 июля 2018 | 17:12
Да уж. Недавно там планшет покупал. Народу тьма там в офисе конечно всегда. Насчёт что цены низкие. На разные товары по разному. В некоторых сегментах и товарах цены тут явно выше, чем других местах. Достаточно яндекс-маркетом проверить. Может и завозят контрабанду. Но я думаю жрут его менты банально по наводке стукача. Вот и всё. Так и и других можно прижать, если захотеть. Этого захотели...вот и жрут теперь. Прощай Плеер.ру, мои соболезнования
jetsam 23 июля 2018 | 17:12
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Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь,
как только магазин заработает, мы Вам перезвоним.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
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кто помнит ультру? :)
наверное они гиперзвук китайский продавали.
или. наоборот, российский пуперзвук в китай перегонли, гады....
ну ничего, дом периньон и запоют, супостаты, арии фальцетиком......
bugbugbug 23 июля 2018 | 17:22
Помнится у них сайте висело объявление, что-то вроде "скинемся по копеечке, поможем детям донбасса". А тут полицаи-жидобендеровцы вот что делают. Путин помоги!
tks 23 июля 2018 | 17:23
Уголовное дело - главный макроэкономический регулятор в путинской России!
prusol 23 июля 2018 | 17:25
А почему у них такие низкие цены?
cattt 23 июля 2018 | 17:36
prusol: Потому что умеют работать и товарооборот большой!
prusol 23 июля 2018 | 17:41
cattt: А у других подобных магазинов нет талантов к "умению работать" и маленький "товарооборот"?
vezdehod 23 июля 2018 | 17:59
prusol:
А почему у них такие низкие цены?
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Ц них НОРМАЛЬНЫЕ цены, а работают они с Оборота.- посмотри цены в других магазинах, а затем веди базар.
prusol 23 июля 2018 | 18:04
vezdehod: Я этот вопрос задавала не Вам, господин, не знакомый с правилами приличия и использующий в своих комментариях жаргон. А поэтому, Вы мне совершенно неинтересны, и, пожалуйста учтите это, чтобы понапрасну не трудиться в следующий раз.
lion64__2 23 июля 2018 | 17:32
Самый отстойный интернет-магазин. Товары часто некондиционные, с ценами мухлюют. Если вовсе закроют, то это будет правильно.
prusol 23 июля 2018 | 18:07
lion64__2: Так значит вся эта история с "обысками" у них - неслучайна?
mews Михаил Степанцов 23 июля 2018 | 17:34
Ну ведь можно же позволить себе позлорадствовать иногда?
Ну что, плеер.ру, помогли тебе твои ̶л̶я̶х̶и̶ верные путинцы?
hiryrg 23 июля 2018 | 18:01
Алексеев ещё один враг России!
dmitriy_radchenko 23 июля 2018 | 18:05
А ДНС, разумеется, никогда не меняет своих юрлиц. Кто там сейчас фактуры отписывает? ООО "Сириус" или ИП какое?