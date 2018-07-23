Полиция пришла с обысками в один из ведущих интернет-магазинов Плеер.ру

В офисе рядом с метро «Автозаводская» проходят следственные действия. Изымают сопроводительные документы и электронику, — рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. На официальном сайте магазина сообщается, что он временно не работает. Причины этого неизвестны.

Между тем, как напоминает «Медиазона», еще в начале месяца основатель конкурирующей сети, магазинов DNS, Дмитрий Алексеев жаловался на то, что Плеер.ру ежегодно меняет юридическое лицо. В своем Фейсбуке он предположил, что речь может идти о контрабанде товара и обналичивании денег.

Плеер.ру известен, в частности, тем, что у него одни из самых низких цен на электронику.