В ЦИКе рассматривают заявление от КПРФ о всенародном референдуме против пенсионной реформы

Его нужно провести как можно скорее, потому что потом это будет затруднительно, — сказал «Эху Москвы» член ЦК партии, представитель инициативной группы по референдуму Павел Тарасов.

Павел Тарасов добавил, что если ЦИК откажет в проведении референдума, инициативная группа продолжит добиваться его проведения и обжалует это решение.