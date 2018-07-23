В ЦИКе рассматривают заявление от КПРФ о всенародном референдуме против пенсионной реформы
Его нужно провести как можно скорее, потому что потом это будет затруднительно, — сказал «Эху Москвы» член ЦК партии, представитель инициативной группы по референдуму Павел Тарасов.
Павел Тарасов добавил, что если ЦИК откажет в проведении референдума, инициативная группа продолжит добиваться его проведения и обжалует это решение.
Комментарии11
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luger_max_otto 23 июля 2018 | 17:13
Референдум по такому вопросу проведен не будет- не для того чекисты брали власть, чтобы референдумы проводить- и скорее всего путинский режим будет попросту сметен. Черного лебедя не дождались- режим сам создал его.
timwlad79 23 июля 2018 | 17:34
luger_max_otto: Референдум по такому вопросу проведен не будет- не для того чекисты брали власть, чтобы референдумы проводить- и скорее всего путинский режим будет попросту сметен. Черного лебедя не дождались- режим сам создал его.
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Блин,ну всё потом другие чекисты всех расстреляют утверждая свою власть.
Без чекистов ни одна власть не обходится.
в Югославию тоже чекистов нагнали КФОР называется чтобы усмирять оппозицию.
Так что чекисты это навсегда со времён изгнания Каина и Моисея который создал систему ЧК для усмирения всяких там недовольных.А без чекистов развалилось всё.
luger_max_otto 23 июля 2018 | 18:09
Не совсем так. В России сложилась ситуация не наличия чекистов- это нормально для страны. К примеру, несколько ранее во всех странах были палачи- вот такая работа, по тем временам нужная для общества. Но власть в странах палачи не захватывали. Из династии Самсонов в Париже даже в мэры или в префекты никто не произошел. Так же и с чекистами.
timwlad79 23 июля 2018 | 17:18
В ЦИКе рассматривают заявление от КПРФ о всенародном референдуме против пенсионной реформы
Его нужно провести как можно скорее, потому что потом это будет затруднительно, — сказал «Эху Москвы» член ЦК партии, представитель инициативной группы по референдуму Павел Тарасов.
Павел Тарасов добавил, что если ЦИК откажет в проведении референдума, инициативная группа продолжит добиваться его проведения и обжалует это решение.
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Ну вообще то надо провести референдум о роспуске коммунистической партии и на основе сэкономленных бюджетных денег на содержание партии ,не повышать пенсионный возраст.
Бюджет не резиновый и его зарабатывают,деньги ни как трава растёт.
Может коммунистов ради светлого будущего потом в ГУЛАГ загшнать чтобы тяжёлые санкционые времна пережить ,как они ранее делали с народом обеспечивая для себя однако комфорт чтобы жить сегодня.
Вот народу комфорт сегодня,а коммунистам ГУЛАГ ради построения светлого будущего.
prusol 23 июля 2018 | 17:19
Почему "потом это будет затруднительно"? И "потом - это когда? И в чём же будут "трудности"?
vargor 23 июля 2018 | 17:24
Браво КПРФ. И Левому Фронту тоже. А либеральные эгоисты пусть не лицемерят. В их рыночном сознании повышение пенсионного возраста и несправедливость - норма.
loran_ 23 июля 2018 | 17:36
выборы вот проводят, мало что ли? :)
svirepyi_gary 23 июля 2018 | 17:40
Путинское быдло должно быть последовательно.
Если они голосуют за Единую партию жуликов и воров и её пахана Путина,
то все как один на референдуме должны поддержать любые повышения пенсионного возраста.
nich26 23 июля 2018 | 17:54
Допустим ли, вообще, референдум с такой фрмулировкой вопроса, и, вообще, насчет пенсионного возраста?
Разве такой вопрос должен решаться общенародным голосованием?
Это надо обладать умищщем коммунистов, чтобы требовать такой референдум.
prusol 23 июля 2018 | 17:59
nich26: Теоретически - "допустИм", если коммунисты соберут два миллиона подписей граждан страны за проведение референдума. Но, они не соберут такое количество подписей без возможных подтасовок.
payalnick 23 июля 2018 | 18:10
На встрече после выборов парламентских партий с вновь избранным Президентом товарищ Зюганов обратился к Путину:
-Владимир Владимирович. Дайте же нам какое либо дело. Что мы торчим ,как слива в жо@е без работы.
-Хорошо. Будет вам дело.
И вот коммунисты борятся с Повышением Пенсионного Возраста. Эти люди, с квадратными подбордками и загорелыми руками бьются с самим Повышением! Не с добровольным изъятием одной почки в пользу ФМС, не с обязательной подпиской на облигации Государственного внутреннего займа. С Повышением! Верной дорогой идете товарищи!