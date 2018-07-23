Сбой при отправке багажа произошел в аэропорту «Шереметьево»
В администрации аэропорта объяснили это повышенной влажностью воздуха. В частности, добавили в руководстве «Шереметьева», в багажном тоннеле снизилась производительность системы. Возникли задержки при отправке багажа. Специалисты обещают, что в ближайшее время ситуация придет в норму. Ранее сообщалось, что проблемы с доставкой багажа возникли из-за подтопления тоннеля между двумя зданиями аэропорта.
Комментарии2
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sasass 23 июля 2018 | 16:57
Антиклиматическое программное обеспечение применили папуаского производства , что ли....
askol2016 23 июля 2018 | 18:21
Кроме повышенной влажности воздуха там ведь еще и повышенное содержание пыльцы в воздухе! Да и солнечная активность разыгралась не на шутку...