Сбой при отправке багажа произошел в аэропорту «Шереметьево»

В администрации аэропорта объяснили это повышенной влажностью воздуха. В частности, добавили в руководстве «Шереметьева», в багажном тоннеле снизилась производительность системы. Возникли задержки при отправке багажа. Специалисты обещают, что в ближайшее время ситуация придет в норму. Ранее сообщалось, что проблемы с доставкой багажа возникли из-за подтопления тоннеля между двумя зданиями аэропорта.