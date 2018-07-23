Власти Сахалинской области отобрали спутниковые телефоны у членов японской делегации на Южных Курилах
Токио заявил протест в связи с таким поведением официальных лиц. Группа японских дипломатов сопровождала соотечественников, которые прилетали на Южные Курилы посетить могилы своих родственников. Как передает телекомпания NНК, спутниковые телефоны у сотрудников дипломатического ведомства отобрали из-за того, что на них не было разрешения Госсвязьнадзора. Сегодня делегация вернулась домой.
Комментарии21
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starokozlovicky2gus 23 июля 2018 | 16:36
На территории Тумбы-Юмбы запрещено пользоваться магическими амулетами, купленными не у местного шамана. Что считать магическим амулетом, решает местный шаман.
patrikk_1 23 июля 2018 | 16:43
Власти Сахалинской области отобрали спутниковые телефоны у членов японской делегации на Южных Курилах...
Отработали мобилы у лохов?
shakhtar 23 июля 2018 | 17:11
patrikk_1: Это у тебя наверное " мобила " ,а у людей спутник ,поэтому ты лошара !!!!!
danko1 23 июля 2018 | 16:43
starokozlovicky2gus: В путинском концлагере свои законы.
Японцам это не понять.
andy66 23 июля 2018 | 17:42
они не просто фотки секретных объектов делают, они еще и ракеты наводят )))
ksushka_ya 23 июля 2018 | 16:41
Наши совсем свихнулись!!!!
tanyaya 23 июля 2018 | 16:58
ksushka_ya: Они не свихнулись, у них мозг такой - на столетие назад.
Бл*ть, наши чиновники как мартышки, вроде на людей похожи, а всё же не люди.
serg4422 23 июля 2018 | 18:02
tanyaya: мартышки на той стороне амура бамбук рубят... и ты туда отправишься,детка.
mppv 23 июля 2018 | 16:45
Дак а японских членов заранее предупреждали о том, что спутниковые телефоны придётся сдать на время?
oleg_andreevich 23 июля 2018 | 17:03
mppv: где еще у иностранцев отбирают телефоны под предлогом, что они не сертифицированы местными государственными органами?
sim 23 июля 2018 | 16:55
Будни Северной КимЧенЫнии.
black_velvet 23 июля 2018 | 17:05
sim: Будни Севернее Кореи.
stas12006 23 июля 2018 | 16:58
из тюрьмы домой звонить можно только с разрешения надзирателей!
совсем охренели!
vasily_k 23 июля 2018 | 16:59
тайны прячут.. как там народ живет замечательно
sasass 23 июля 2018 | 17:07
У сахалинцев таких телефонов нет - вот жаба душит их....
payalnick 23 июля 2018 | 17:11
Они б ещё с радиопередатчиками в чемоданах приехали
kb2 23 июля 2018 | 17:25
То есть, у россиян за границей тоже могут отбирать телефоны под предлогом того что они не сертифицированны местным "надзором"? Прецедент однако...
murad_manapov 23 июля 2018 | 17:34
kb2: у россиян нет "собственных" российских телефонов. а вот боярышник свой))
svet57nic 23 июля 2018 | 17:43
А разве посещая территории других государств, не следует соблюдать правила и законы этих государств? Даже если эти правила и законы кажутся вам странными.В чужой монастырь со своим уставом не ходят!
serg4422 23 июля 2018 | 17:59
чего они там вынюхивают эти япошки? гнать их ссаными тряпками.
eternity88 23 июля 2018 | 18:11
serg4422: да уж точно, вот чего они там на могилах своих предков вынюхивают?! Давно бы уже попилили камни надгробные на дорожный бордюр да впарили строителям за наличку, как это нормальные русские патриоты с могилами своих предков привыкли делать, так ведь нет - и сами не пилят, и другим не дают.