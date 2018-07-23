Власти Сахалинской области отобрали спутниковые телефоны у членов японской делегации на Южных Курилах...

Токио заявил протест в связи с таким поведением официальных лиц. Группа японских дипломатов сопровождала соотечественников, которые прилетали на Южные Курилы посетить могилы своих родственников. Как передает телекомпания NНК, спутниковые телефоны у сотрудников дипломатического ведомства отобрали из-за того, что на них не было разрешения Госсвязьнадзора. Сегодня делегация вернулась домой.