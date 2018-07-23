Следствие просит продлить срок ареста обвиняемому в нападении на картину «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. 37-летний Игорь Подпорин был задержан на месте происшествия. Ходатайство следствия должен рассмотреть в среду Замоскворецкий суд, передает ТАСС. Ущерб от действий Подпорина, по уточненным данным, составляет не менее полумиллиона рублей.