Следствие просит продлить срок ареста обвиняемому в нападении на картину «Иван Грозный и сын его Иван»
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемому в нападении на картину «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. 37-летний Игорь Подпорин был задержан на месте происшествия. Ходатайство следствия должен рассмотреть в среду Замоскворецкий суд, передает ТАСС. Ущерб от действий Подпорина, по уточненным данным, составляет не менее полумиллиона рублей.
Комментарии5
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zver777 23 июля 2018 | 16:39
Подпорина еще не записали в великие белоленточные борцуны как с сегодняшними, так и с прошлыми тиранами?
hastings 23 июля 2018 | 16:42
Кому то выгодны нападки на Ивана Грозного к которому россияне пронесли любовь сквозь века.
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 17:11
hastings: судить подлеца за экстремизм. На царя и сына, сволочь, руку поднял
sasass 23 июля 2018 | 16:59
Зачем ,интересно , продлевают - доказать не могут , что ли , что это он....
nikolaitschi 23 июля 2018 | 17:14
Удивительно, почему Грозного не посадили, а Репина не объявили в розыск? Нужно потребовать у Трампа выдачи Репина Ильи Ефимовича! А Подпорина представить к тайной награде! Впрочем, не бродит ли он уже по бутикам?