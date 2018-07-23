Дело о госизмене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности
Вопросов к сотрудникам компании за другие периоды нет, — заверяют в Роскосмосе.
На днях на предприятии, а также в одном из подразделений госкорпорации прошли обыски. Сообщается, что по делу о госизмене арестован 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, его обвинили в передаче секретных данных, которые касаются разработки гиперзвукового оружия.
Комментарии5
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archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 16:42
5 лет сидели в засаде - чувствуется школа Иванова, экс-мин-обороны
pmasel 23 июля 2018 | 16:46
archibald_dandy_esquire: Вот почему для мужчин повышен пенсионный возраст на 5 лет. Все работающие пенсионеры - изменники Родины. Мстят за то, что им пенсию не индексируют.
tks 23 июля 2018 | 16:53
archibald_dandy_esquire:
Сидели в засаде мусор и гэбил:
Один другого бумажкой бил-бил, бил-бил...
И внезапно убил.
"Героя России" герой получил.
tks 23 июля 2018 | 16:49
Главное, что есть "секретка": всегда можно придраться к любой научной конференции и любой научной публикации. Придраться, а потом удивляться считанным единицам международных патентов по российским заявкам. Кстати, Сколково, ау? Где патенты выдающиеся? В итоговой программе "Время" что ли?
maikl5301 23 июля 2018 | 18:18
"Знак "ГТО" на груди у него, больше не знают о нем ничего..."
Или эхо опять пожалеет "невинного" старикашку, и знает как всегда о нем всё и только хорошее!?