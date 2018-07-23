Дело о госизмене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности

Вопросов к сотрудникам компании за другие периоды нет, — заверяют в Роскосмосе.

На днях на предприятии, а также в одном из подразделений госкорпорации прошли обыски. Сообщается, что по делу о госизмене арестован 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, его обвинили в передаче секретных данных, которые касаются разработки гиперзвукового оружия.