«Газпром» и «Россети» могут получить энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения долгов
Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Главам республик и областей в округе посоветовали обеспечить погашение просроченной задолженности, — отмечает ТАСС. В правительстве ждут отчета о принятых мерах к концу октября.
Ранее сообщалось, что на начало этого задолженность только за газ в Северо-Кавказском округе достигает 27-ми миллиардов рублей.
Комментарии9
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tanyaya 23 июля 2018 | 16:52
Это нереально круто. Посмотрим, чья кишка нынче потончее.
Сечин или Кадыров - кто более для Путина ценен? Мы говорим: "Сечин!", подразумеваем: "Кадыров!" (с) ВВ Маяковский.
polsan 23 июля 2018 | 16:55
tanyaya: В любом случае выиграют россияне. Ведь Газпром - народное достояние. )
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 16:58
tanyaya:
на Кадырова Сечинг или Миллер-Шмиллер вряд ли прыгнут - скорее всего, ограбят Абхазию, Дагестан и другие "свободные" экс-республики СССР - а Кадыров считается гарантом истребления россиян в случае непосредственной опасности для гибрид-президента
shakhtar 23 июля 2018 | 17:14
archibald_dandy_esquire: А Абхазия че уже в составе РФ ??!!
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 17:43
shakhtar:
гибрид работает над этим
polikarpich 23 июля 2018 | 17:32
tanyaya: Вот и сцепились пауки в банке. Конец шайки стал ещё ближе.
banyi3 23 июля 2018 | 16:57
И чё?
tovarich67 23 июля 2018 | 17:43
3 я чеченская началась?
peresvet73 23 июля 2018 | 17:56
Формула Бориса Абрамовича Березовского жива и работает - "Приватизация прибыли и национализация убытков".