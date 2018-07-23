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16:31, 23 июля 2018

«Газпром» и «Россети» могут получить энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения долгов

Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Главам республик и областей в округе посоветовали обеспечить погашение просроченной задолженности, — отмечает ТАСС. В правительстве ждут отчета о принятых мерах к концу октября.

Ранее сообщалось, что на начало этого задолженность только за газ в Северо-Кавказском округе достигает 27-ми миллиардов рублей.

Комментарии

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tanyaya 23 июля 2018 | 16:52

Это нереально круто. Посмотрим, чья кишка нынче потончее.
Сечин или Кадыров - кто более для Путина ценен? Мы говорим: "Сечин!", подразумеваем: "Кадыров!" (с) ВВ Маяковский.

polsan 23 июля 2018 | 16:55

tanyaya: В любом случае выиграют россияне. Ведь Газпром - народное достояние. )

archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 16:58

tanyaya:
на Кадырова Сечинг или Миллер-Шмиллер вряд ли прыгнут - скорее всего, ограбят Абхазию, Дагестан и другие "свободные" экс-республики СССР - а Кадыров считается гарантом истребления россиян в случае непосредственной опасности для гибрид-президента

shakhtar 23 июля 2018 | 17:14

archibald_dandy_esquire: А Абхазия че уже в составе РФ ??!!

archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 17:43

shakhtar:
гибрид работает над этим

polikarpich 23 июля 2018 | 17:32

tanyaya: Вот и сцепились пауки в банке. Конец шайки стал ещё ближе.

banyi3 23 июля 2018 | 16:57

И чё?

(комментарий скрыт)

tovarich67 23 июля 2018 | 17:43

3 я чеченская началась?

peresvet73 23 июля 2018 | 17:56

Формула Бориса Абрамовича Березовского жива и работает - "Приватизация прибыли и национализация убытков".

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