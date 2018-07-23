«Газпром» и «Россети» могут получить энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения долгов

Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Главам республик и областей в округе посоветовали обеспечить погашение просроченной задолженности, — отмечает ТАСС. В правительстве ждут отчета о принятых мерах к концу октября.

Ранее сообщалось, что на начало этого задолженность только за газ в Северо-Кавказском округе достигает 27-ми миллиардов рублей.