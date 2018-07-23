Центризбирком до конца этой недели должен решить, соответствует ли закону вопрос пенсионного референдума

Провести голосование собирается российская компартия. Соответствующие документы уже поступили в ЦИК. Как пояснила агентству ТАСС секретарь комиссии Майя Гришина, по закону решение о теме референдума будет приниматься в 10-дневный срок.

Коммунисты хотят, чтобы на голосование был вынесен вопрос, согласны ли российские граждане с тем, что возраст выхода на пенсию повышаться не должен.