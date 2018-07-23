Центризбирком до конца этой недели должен решить, соответствует ли закону вопрос пенсионного референдума
Провести голосование собирается российская компартия. Соответствующие документы уже поступили в ЦИК. Как пояснила агентству ТАСС секретарь комиссии Майя Гришина, по закону решение о теме референдума будет приниматься в 10-дневный срок.
Коммунисты хотят, чтобы на голосование был вынесен вопрос, согласны ли российские граждане с тем, что возраст выхода на пенсию повышаться не должен.
Комментарии20
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danko1 23 июля 2018 | 16:34
Судя по тому, что повышение пенсионного возраста нарушает Конституцию, то его вообще повышать не должны.
Но когда нарушение Конституции останавливало узурпировавших власть?
hastings 23 июля 2018 | 16:40
danko1: Ну значит надо сначала подправить Конституцию, чтобы она стали идеологически правильной.
danko1 23 июля 2018 | 16:48
hastings: А принимать в первой чтении закон депутатами ГД, который противоречит Конституции, это не конституционный переворот?
Хотя он уже давно совершен.
platonnekafrin 23 июля 2018 | 16:44
danko1: Я даже знаю, что им ответит ПО ЗАКОНУ избирком: "Вопрос изменения финансовых обязательств государства не референдум не выносится". Это если по закону, а если пО ЖИЗНИ: "Кому я должен, всех прощаю", или еще глумливее: "Гуляй, вася, жуй опилки, я начальник лесопилки"...
r88w556xl4 23 июля 2018 | 16:53
danko1: Кто тебе лапшу навешал про Конституцию? Твои начальники, которые методички раздали? Заглянула бы для начала в Конституцию, прежде чем методики цитировать
Ст. 39 ч. 2 Конституции РФ: "Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом".
Всё, больше ничего нет в Конституции про пенсию.
sim 23 июля 2018 | 17:08
r88w556xl4: Лахтинские номерные возбудились ))
luger_max_otto 23 июля 2018 | 16:38
Да, поскольку речь идет об антиконституционном предложении- эта власть с поддержкой антиконституционного предложения- должна попросту убраться по- хорошему.
radionews 23 июля 2018 | 16:56
luger_max_otto: хыхыхы... кхм... интересуюсь: а если она по-хорошему не уберется, что будет?
И не было ли и раньше антиконституционных решений у российской власти? Чем обычно, в таких случаях, кончалось дело?
svirepyi_gary 23 июля 2018 | 16:40
Дела Путина после его очередного «избрания»:
Весь в заботах об народе, чтобы улучшить нам жизнь Владимир Путин придумал очередные майские указы.
Но на них правительству не хватает 8 триллионов рублей.
В результате бензин стал стоить 46 р. за литр.
НДС будет повышен с 18% до 20% с последующим удорожанием абсолютно всего.
Повышение пенсионного возраста!!! Реальное ограбление малоимущих.
Запрет гражданам самостоятельно продавать свои автомобили.
Таможенный сбор с каждой интернет-покупки за рубежом.
Деньги же уходят
На дикие необоснованные расходы на оборонку.
Сирийскую бессмысленную авантюру.
Украинскую авантюру.
Содержание огромной армии полицаев, нацы-анал-гвардейцев, вагнеровцев, фсбшников, депутатов всех уровней, сенаторов и прочих дармоедов-вредителей.
Выплату дани чеченским бандитам.
Путин использует «Газпром» и «Роснефть» как свой личный кошелёк.
А главное – Путин зубами вцепился во власть, имеет миллиардные счета в офшорах и с бандой подельников не собирается уходить от власти.
Пока упырь не сгинет, никаких улучшений жизни не будет.
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 16:41
Ну что могут решить все эти "центризбиркомы", "госкомнадзоры" и прочие конституции?
Что Духовность на флешке принесёт, то и будет "законом".
kunst54 23 июля 2018 | 16:42
Он решит так, как ему велят решить с Лубянки.
danko1 23 июля 2018 | 16:50
kunst54: Из Кремля.
boseal 23 июля 2018 | 16:49
Нет, уважаемые коммунисты, никто не вам провести такой референдум ибо его результаты известны заранее - подавляющее большинство граждан будет против.
victoro 23 июля 2018 | 16:54
Госизмена! В крысином государстве покусились на святое: "План Путина", "Майские Указы"
pampey 23 июля 2018 | 16:56
Фарисеи!
parasuk_ 23 июля 2018 | 16:57
Пока коммунисты мутят референдум, лузеры и импотенты из яблока стоят со своими нелепыми плакатами и мечтают, что народ одумается и снова начнет голосовать за старого маразматика явлинского и его червивую партию
sasass 23 июля 2018 | 17:04
Не грамотные , что ли эти ЦИКовцы ...столько времени им надо , чтобы необходимую страницу Конституции открыть...
eduard53 23 июля 2018 | 17:05
К гадалке не ходить - чурцирк сейчас думает не о том, соответствует ли данный "пенс.референдум" закону (пусть даже вконец кастрированному самозванцем),
а, точно зная, чтО скажут на таком референдуме нормальные люди об их очередном грабеже кремлеворьём, боится самостоятельно решать этот вопрос и ждёт предсказуемой кремлядской отмашки ...
andrey_yrievich2702 23 июля 2018 | 17:07
А на Незалежной, слово "референдум" - запрещено! Такая дЭмократия...
vargor 23 июля 2018 | 17:17
Браво КПРФ! Зря большинство проголосовало за ЕР, а не за компартию. Сейчас бы вопрос о повышении пенсионного возраста вообще не стоял. А буржуев-миллиардеров раскулачили бы по-полной повернув все финансовые потоки из их карманов на общее благо: пенсии, медицину и так далее.