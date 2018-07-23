В КПРФ намерены добиться разрешения на проведение референдума против пенсионной реформы «в любом случае»

В КПРФ намерены добиться разрешения на проведение референдума против повышения пенсионного возраста. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил член ЦК КПРФ, представитель инициативной московской подгруппы Михаил Тарасов.

«Если будут отказы, будем добиваться разрешения на проведение референдума в любом случае, тем более, что согласно Конституции, единственный источник власти – это народ, а референдум – форма его волеизъявления», заявил М.Тарасов.

М.Тарасов отметил, что целью референдума является демонстрация непопулярности реформы среди большей части населения России, от чего власть всячески «открещивается».

Он также охарактеризовал саму реформу «людоедской и грабительской», упомянув, что министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин «открыто признал» отсутствие расчетов, на основании которых было бы принято решение о реформе.



Ранее инициативная группа от КПРФ обратилась в Мосгоризбирком с предложением о проведении референдума против повышения пенсионного возраста.