В КПРФ намерены добиться разрешения на проведение референдума против пенсионной реформы «в любом случае»
В КПРФ намерены добиться разрешения на проведение референдума против повышения пенсионного возраста. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил член ЦК КПРФ, представитель инициативной московской подгруппы Михаил Тарасов.
«Если будут отказы, будем добиваться разрешения на проведение референдума в любом случае, тем более, что согласно Конституции, единственный источник власти – это народ, а референдум – форма его волеизъявления», заявил М.Тарасов.
М.Тарасов отметил, что целью референдума является демонстрация непопулярности реформы среди большей части населения России, от чего власть всячески «открещивается».
Он также охарактеризовал саму реформу «людоедской и грабительской», упомянув, что министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин «открыто признал» отсутствие расчетов, на основании которых было бы принято решение о реформе.
Ранее инициативная группа от КПРФ обратилась в Мосгоризбирком с предложением о проведении референдума против повышения пенсионного возраста.
Комментарии4
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prusol 23 июля 2018 | 16:17
Фраза "в любом случае" невольно вызывает улыбку. Это примерно так, как в случае, когда Сенцов заявлял о голодовке: или или?
eniro 23 июля 2018 | 16:27
prusol: Это , в смысле,- "знаем, что это ничего не даст, да мы и не сильно переживаем, зато нашу свеженькую рекламу увидят многие."
prusol 23 июля 2018 | 16:31
eniro: Я не уверена, что "реклама" подобного дешёвого плана способна привлечь достаточное, для повышения рейтинга коммунистов, количество разумных людей.
zolingen 23 июля 2018 | 16:31
Сольются. Просто их еще не попросили заткнуться. Разрешенная имитация борьбы за выживание электората.