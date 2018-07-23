Московский Спартак сыграет с победителем пары – Базель – ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов

Для того, чтобы попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов, Спартаку нужно пройти двух соперников. Первым из них будет победитель пары Базель — ПАОК. Греческим клубом владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. Этой весной ему запретили появился на стадионе после того, как он выбежал на поле с пистолетом и угрожал арбитру во время матча чемпионата Греции. Играть с греками, особенно в гостях будет крайне непросто. Базель – еще более серьезный соперник. В прошлом сезоне клуб опередил ЦСКА и Бенфику и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, а пять лет назад дошел до полуфинала Лиги Европы. Спартак в последние годы ничем подобным похвастаться не может. Соперник москвичей определится первого августа, когда Базель и ПАОК сыграют ответный матч второго квалификационного раунда.

Сегодня определились и потенциальные соперники Зенита по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Питерский клуб встретится либо с минским Динамо, либо с Дунайской Стредой из Словакии