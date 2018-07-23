Более половины активистов «Белых касок» и членов их семей не смогли покинуть Сирию во время эвакуации
Пока не известно, представится ли такая возможность в дальнейшем.
Всего из Сирии в Иорданию удалось переправить 442 человека, хотя изначально речь шла о почти 800 сотрудниках неправительственной организации и их родственниках, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в канадском правительстве. По его словам, остальные не смогли добраться до границы в тот промежуток времени, когда она была открыта, из-за ситуации на местности. Сейчас эта группа находится на сирийской Территории. Уверенности в том, что удастся провести повторную операцию по эвакуации нет из-за нестабильной обстановки в стране.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о выводе из зоны военных действий на юге Сирии в соседнюю страну 800 представителей НПО и членов их семей. Сделано это по запросу Вашингтона, Оттавы и ряда европейских государств, которые обеспокоились безопасностью контингента после наступления армии Асада.
О готовности принять этих людей уже заявили США, Канада, Франция и Германия.
МИД Сирии назвал эвакуацию «Белых касок» «криминальной операцией». В Дамаске считают, что представители этой организации связаны с террористами из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» и действуют в ее интересах.
Комментарии15
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arye_11 23 июля 2018 | 16:10
МИД Сирии назвал эвакуацию «Белых касок» «криминальной операцией».
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Ишь ты, законники нашлись, ишь ты, моралисты...
Бандита Башара Асада ждет судьба Саддама.
Сначала земляная яма, а затем петля
soldat777 23 июля 2018 | 16:22
arye_11: Ты уже тут! Мои израильские знакомые, таких как они и такихЮ как ты ставят на одну доску. Вы одного пошиба банда, те то явно проплачены, а чего ты то очко рвёшь. Займись израильскими проблемами, какого хрена, лезешь в мои (наши - исконно российские). Ишь либераст израильский (звучит, как собака собачья женского рода), распоясался. Петлёй грозишь? А ручонки то, поди из жопы выросли? А туда же, в палачи! Вот она, настоящая либероидная харя!!! На букву ХМ.
lezhin 23 июля 2018 | 16:25
Им нечего бояться потому, что они не совершали ничего предосудительного.
pavelmistery 23 июля 2018 | 16:31
lezhin: Они спасали жизни, в том числе и жизни повстанцев. Они показывали, что творят войска Асада. Поэтому они для диктатора враги и наверняка он сделает всё, чтобы эти люди отправились на тот свет или гнили в тюрьме.
ostapbey 23 июля 2018 | 16:26
soldat777: кто в Сирии бандит??
Кто спасает жителей Сирии от Асада??
А сбежали от Асада с союзниками уже МИЛЛИОНЫ!!! сирийцев.
.
Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона» — неправительственная добровольческая организация гражданской обороны, действующая в Сирии на территориях, подконтрольных сирийским повстанцам. Не следует путать «Сирийскую гражданскую оборону» с сирийскими государственными силами гражданской обороны, которые являются членом Международной организации гражданской обороны.
Как сказано на официальном сайте организации, добровольцы «Сирийской гражданской обороны» спасли более 114 тысяч жизней; там же сообщается, что 204 добровольца погибли при исполнении своих обязанностей. По оценке британского издания The Telegraph (начало мая 2018 года), «Сирийская гражданская оборона» спасла не менее 60 тысяч жизней.
Помимо спасательной и медицинской работы, «Белые каски» занимаются документированием происходящего в Сирии с использованием видеокамер.
Финансовую поддержку организации оказывали/оказывают правительства ряда стран (Великобритании, Германии, Дании, Катара, Нидерландов, США, Японии) и частные жертвователи...
Даже..
venezianez49 23 июля 2018 | 16:21
Не смогли ? И друзья не помогли ?
Какая жалость !
Теперь, надеюсь, их (наконец-то) расстреляют ?
ostapbey 23 июля 2018 | 16:29
venezianez49: кто друзья сирийцам, убегающим отАсада с сирийцами??
.
.Беженцы Гражданской войны в Сирии являются гражданами и постоянными жителями Сирийской Арабской Республики, которые бежали из своей страны с начала Сирийской гражданской войны в 2011 году в поисках убежища в других странах.
В 2016 году Организация Объединённых Наций определила 13,5 миллионов сирийцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, из которых более 6 миллионов являются внутренне перемещёнными внутри Сирии, и более 4,8 миллиона являются беженцами за пределами Сирии.В январе 2017 года УВКБ насчитывало 4 863 684 зарегистрированных беженца..
Даже..
motooppic 23 июля 2018 | 16:21
Как мы все здесь знаем и понимаем, эти Белые Каски не эвакуировать надо, а желательно к стенке и в расход, потому что ничем от террористов и прочих уродов они ничем не отличаются!
pavelmistery 23 июля 2018 | 16:35
motooppic: Хорошо же вам промыли мозги...
tks 23 июля 2018 | 16:22
А что же генерал КоноАнашенков молчит??
parasuk_ 23 июля 2018 | 16:22
Сионистское недоразумение в очередной раз расписалось в поддержке террористов. Возмездие стало еще ближе :)
ostapbey 23 июля 2018 | 16:31
parasuk_: снова перекидываете мирных жителей Сирии в Европу, мимо России??
Ты то хорош сук..а вот второй у тебя кто в паре??
Даже..
parasuk_ 23 июля 2018 | 16:40
ostapbey: Эабыл уже? Парась это тотемный покровитель украинцев. У нас парасюки это как коэны у племени соломонова :)
chimp2013 23 июля 2018 | 16:28
Вот же сволочи Асад и его друзья: так называемые "Белые каски" дети , женщины и старики.
grazschdanin 23 июля 2018 | 16:33
Даже террористы, сложив орудие, возвращаются к мирной жизни. Что же такое страшное гонит этих пособников террористов из страны? Какие у них ужасные скелеты в шкафу?