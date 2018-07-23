Более половины активистов «Белых касок» и членов их семей не смогли покинуть Сирию во время эвакуации

Пока не известно, представится ли такая возможность в дальнейшем.

Всего из Сирии в Иорданию удалось переправить 442 человека, хотя изначально речь шла о почти 800 сотрудниках неправительственной организации и их родственниках, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в канадском правительстве. По его словам, остальные не смогли добраться до границы в тот промежуток времени, когда она была открыта, из-за ситуации на местности. Сейчас эта группа находится на сирийской Территории. Уверенности в том, что удастся провести повторную операцию по эвакуации нет из-за нестабильной обстановки в стране.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о выводе из зоны военных действий на юге Сирии в соседнюю страну 800 представителей НПО и членов их семей. Сделано это по запросу Вашингтона, Оттавы и ряда европейских государств, которые обеспокоились безопасностью контингента после наступления армии Асада.

О готовности принять этих людей уже заявили США, Канада, Франция и Германия.

МИД Сирии назвал эвакуацию «Белых касок» «криминальной операцией». В Дамаске считают, что представители этой организации связаны с террористами из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» и действуют в ее интересах.