«Медиалогия» подтвердила, что регионы тестируют программу, которая позволяет отслеживать жалобы жителей в соцсетях
Компания «Медиалогия» подтвердила, что регионы тестируют программу, которая позволяет отслеживать жалобы жителей в соцсетях. Разработчики уточнили, что администрация президента не является их клиентом.
Система под названием «Инцидент менеджмент» была создана менее года назад, но уже используется в ряде регионов, а где-то находится на этапе тестирования – рассказала ТАСС PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская. Она отметила, что компания работает с клиентами напрямую, и не сотрудничает с президентской администрацией.
Программа по ключевым словам или жалобам мониторит сообщения в крупнейших социальных сетях и выдает администратору результат. В дальнейшем темы можно перенаправлять ответственным лицам или профильным подразделениям, которые и должны будут решить проблему.
По данным РБК, инициатива по введению системы в регионах принадлежит администрации президента. Как пишет издание, Кремлю надоело бороться с некомпетентностью региональных администраций и их неспособностью адекватно реагировать на всплески недовольства граждан в Интернете.
РБК уточняет, что к следующему году систему «Инцидент менеджмент» собираются распространить по всей стране.
Комментарии4
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vladimirgornitsky 23 июля 2018 | 16:16
Были уже такие жалобщики - с соответствующими последствиями.
Такими жалобами занимались друзья и коллеги гаранта.
"В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо"
- До чего же плохо
Все у нас пока!
А куда же смотрит
Наш родной ЦК?
- Да что вы говорите,
Так искренне причем!
Пишите нам, пишите,
А мы прочтем, прочтем!
- А куда же смотрит
Наш родной ЦК?
Ничего не видит
Он издалека!
- Да что вы говорите,
Так искренне причем!
Пишите нам, пишите,
А мы прочтем, прочтем!
Прочтем и прочитаем,
И снова перечтем,
И сами все напишем,
И вышлем, и пошлем...
- Да что вы говорите!..
Все так знакомо нам...
"Пишите нам, пишите
По новым адресам..."
Юлий Ким
tks 23 июля 2018 | 16:25
В сочетании с "законом Яровой" - это будет кистень.
nepeanois 23 июля 2018 | 16:36
ну если даже охраной медведей у нас теперь фсб озаботилось, я представляю куда будут отправляться данные жалобщиков...
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 16:36
Жалоба как и впрочем пенсия унижает человека