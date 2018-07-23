Компания «Медиалогия» подтвердила, что регионы тестируют программу, которая позволяет отслеживать жалобы жителей в соцсетях. Разработчики уточнили, что администрация президента не является их клиентом.

Система под названием «Инцидент менеджмент» была создана менее года назад, но уже используется в ряде регионов, а где-то находится на этапе тестирования – рассказала ТАСС PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская. Она отметила, что компания работает с клиентами напрямую, и не сотрудничает с президентской администрацией.

Программа по ключевым словам или жалобам мониторит сообщения в крупнейших социальных сетях и выдает администратору результат. В дальнейшем темы можно перенаправлять ответственным лицам или профильным подразделениям, которые и должны будут решить проблему.

По данным РБК, инициатива по введению системы в регионах принадлежит администрации президента. Как пишет издание, Кремлю надоело бороться с некомпетентностью региональных администраций и их неспособностью адекватно реагировать на всплески недовольства граждан в Интернете.

РБК уточняет, что к следующему году систему «Инцидент менеджмент» собираются распространить по всей стране.