Центризбирком России получил документы из Мосгоризбиркома о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы

С таким предложением выступила инициативная группа от КПРФ. Об этом «Интерфаксу» рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, сейчас документы в работе, дата рассмотрения вопроса по референдуму пока не определена, однако заседание должно пройти в течение 10 дней.

Референдум — это самый эффективный способ не позволить правящей партии принять закон, который не поддерживает абсолютное большинство, — сказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Валерий Рашкин подчеркнул, что пенсионную реформу следует принимать только после всенародного референдума, поскольку этот вопрос затрагивает буквально каждого.