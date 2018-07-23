Центризбирком России получил документы из Мосгоризбиркома о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы
С таким предложением выступила инициативная группа от КПРФ. Об этом «Интерфаксу» рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, сейчас документы в работе, дата рассмотрения вопроса по референдуму пока не определена, однако заседание должно пройти в течение 10 дней.
Референдум — это самый эффективный способ не позволить правящей партии принять закон, который не поддерживает абсолютное большинство, — сказал «Эху Москвы» член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
Валерий Рашкин подчеркнул, что пенсионную реформу следует принимать только после всенародного референдума, поскольку этот вопрос затрагивает буквально каждого.
Комментарии7
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noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 16:12
Котики, аккуратней! Сейчас пришлём всем новые методички. Конспективно - повышение возраста, это хорошо, тупые ватники все лентяи тунеядцы, не хотят работать, хотят висеть на шее государства. Извечный русский патернализм в контексте тотального инфантилизма. Не забываем про извечное русское пьянство, рукожопство, в головах мякина! Скачем!
tom_tom 23 июля 2018 | 16:24
Просто я читаю про реакцию россиян на пенсионную реформу и мне кажется что даже самые крайние ее противники, до конца не догоняют что речь идёт о форменной геноциде - этот реальная программа утилизации значительной части населения. Фашизм в чистом виде.
luger_max_otto 23 июля 2018 | 16:14
Эть правильно. Но по- хорошему следует внести вопрос, куда именно должна идти нынешняя власть с вариантами ответов
на
к
в
мне по, я и есть власть
:)
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 16:17
luger_max_otto: Совершенно верно, котик. Политика, это скучное занятие коррупционеров, и прочих взрослых толстых дядек! То ли дело революции устраивать, и покрышки жечь! О-го-го!!! Слава Украине!!!
peresvet73 23 июля 2018 | 16:17
На Референдуме под руководством Путина-Памфиловой, 90% выскажутся "ЗА" "пенсионную реформу".
irinakingsize1 23 июля 2018 | 16:21
Вот тут я теряюсь в догадках.
Вроде ж всё хорошо было - 20 лет рука об руку коммуняки шли с путинской властью. И вдруг кто-то не захотел портить себе некролог?
А может и не напрасно шли рука об руку 20 лет-почему бы не подсобить другу легализовать пенсионную реформу через референдум, как сделала это Собчачка, подав иск в Верховный суд на правомерность 3-го срока Путина, проиграла и тихо всё замылила. А 3-й срок теперь легализован.
Уже ж там пробы не на ком ставить -вот и мучайся, думай.
motooppic 23 июля 2018 | 16:33
да согласны мы, время только и деньги терять на этих референдумах.