Все клиенты Натали-Турс, находившиеся за границей по пакетным турам, вернулись в Россию
За рубежом остаются россияне, которые приобретали у Натали-Турс билеты на регулярные авиарейсы, — сообщает Ростуризм. Вопрос компенсации тем, кто оплатил туры, но не улетел, пока остается нерешенным.
Комментарии1
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murad_manapov 23 июля 2018 | 16:11
все - это половина?