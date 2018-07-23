СК по Ярославской области проверяет информацию об угрозах в адрес адвоката Ирины Бирюковой

Управление Следственного комитета по Ярославской области проверяет информацию об угрозах в адрес адвоката Ирины Бирюковой – она обнародовала видео с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1.

В случае подтверждения информации об угрозах, адвокату и ее семье будет обеспечена государственная защита, — сказала ТАСС официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Сама Бирюкова говорит, что угрозы ей начали поступать на следующий день после публикации материала на сайте «Новой газеты». Адвокат была вынуждена покинуть Россию.