СК по Ярославской области проверяет информацию об угрозах в адрес адвоката Ирины Бирюковой
Управление Следственного комитета по Ярославской области проверяет информацию об угрозах в адрес адвоката Ирины Бирюковой – она обнародовала видео с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1.
В случае подтверждения информации об угрозах, адвокату и ее семье будет обеспечена государственная защита, — сказала ТАСС официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.
Сама Бирюкова говорит, что угрозы ей начали поступать на следующий день после публикации материала на сайте «Новой газеты». Адвокат была вынуждена покинуть Россию.
Комментарии16
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abuvgrobu 23 июля 2018 | 15:39
Не верю я людям, которые что-то делают, и на радостях в заграницу. Всегда вокруг правозащитники, и всем стандартно угрожают. Просто не верю в героев, которые бегут. И есть ли вообще смысл угрожать, когда всё уже опубликовано?
rogerrabbit 23 июля 2018 | 15:50
abuvgrobu: на радостях в заграницу
вам бы такие "радости"
r88w556xl4 23 июля 2018 | 16:03
rogerrabbit: А что, кому-то ещё невдомёк, как, как некоторые наполняют кейсы для иммиграции, целенаправленно создавая себе имидж "борцуна" или "жертвы"?
cattt 23 июля 2018 | 16:07
r88w556xl4: Колония эта просто Раша в миниатюре, а во главе нас нас начальник колонии, шаг в сторону - призыв к не поминовению.
polikarpich 23 июля 2018 | 16:17
r88w556xl4: Я вот знаю, что есть такие "путриоты", которые наполняют кейсы для эмиграции. Такие есть точно.
Ты не такой? Не продашь Путина за жувачку?
irinakingsize1 23 июля 2018 | 16:08
abuvgrobu: \\в заграницу\\
Сразу видно - начитанный.... но не знаешь, что методы работы рыцарей меча и кинжала: "Подкуп, шантаж, угроза убийством" (выражение как бы в форме шутки приписывается Волошину)
Думаешь, шуткуют?
irdo 23 июля 2018 | 15:40
В случае подтверждения информации об угрозах, адвокату и ее семье будет обеспечена государственная защита, — сказала ТАСС официальный представитель ведомства Кристина Гузовская
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"Родина тебя бросит. Всегда".(с)
motooppic 23 июля 2018 | 15:43
Стандартная схема для оппозиционерышей: Нагадить в России по полной и драпануть в европоимойку, а оттуда тявкать что есть мочи. Демократически осудим!
polikarpich 23 июля 2018 | 16:22
motooppic: То есть, это она мочалила в колонии того чела? В нескольких лицах? Сама сделала видеомонтаж и выложила его?
Вы бы хоть головой думали, дорогие граждане "путриоты". Лишь бы что-нибудь вякнуть по поводу оппозиции.
Сам же влетишь куда-нибудь, или родственники, неважно. Всяко бывает. И потом будешь бегать с заявлениями и скулить по поводу "беспредела". Но только не будет уже рядом никаких "оппозиционерышей" и адвокатов.
max3446 23 июля 2018 | 15:46
надеюсь эту дамочку уже лишили адвокатского статуса. Без права на восстановление. Думаю сбежала она в одну из стран НАТО, отсюда вывод, что гона изначально была агентом, врагом России
moncegorskyi 23 июля 2018 | 15:51
max3446: кАнечно надо лишить адвокатского статуса. Ведь опубликовала специально смонтированное видео ЦРУ, чтобы опорочить честных вертухаев, которые отродясь такого не делали и не умеют делать. Так номерной ты наш или как?
max3446 23 июля 2018 | 15:56
moncegorskyi: я не видел заключение эксперта что видео подлинное. А сомнения в его постановочности имеются. В любом случае там состава нет, обычный процесс перевоспитания преступника.
cattt 23 июля 2018 | 16:09
max3446: точно в это виде было снято в Гуантамо, и в роли вертухаев снимались "морские котики"
rom8883 23 июля 2018 | 15:48
Наверное их и искать долго не надо. Во ФСИНе они, голубчики.
rubin 23 июля 2018 | 16:07
новодворская была права - у нас правит настоящая хунта. А Латынина совершенно напрасно иронизирует с выражением "кровавый путинский режим". Одной ногой Россия уже в нем.
jetsam 23 июля 2018 | 16:30
какой такой косилёк? не было никакого косилька...
подкинула, насяльника...однозначна