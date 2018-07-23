В центре Москвы, в районе Тверской улицы, загорелось здание детского сада
Как передает корреспондент «Интерфакса», горит крыша здания. Людей внутри нет – детский сад на ремонте.
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Как передает корреспондент «Интерфакса», горит крыша здания. Людей внутри нет – детский сад на ремонте.
Комментарии8
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abuvgrobu 23 июля 2018 | 15:43
Путинские сатрапы подожгли. Ну не могут они просто мимо пройти, обязательно им нужно какую-нибудь пакость совершить, не могут они по жругому.. Из вредности..
tks 23 июля 2018 | 16:09
abuvgrobu: Пятая колоннна подожгла, чтобы об этом рассказали путинские сатрапы.
r88w556xl4 23 июля 2018 | 15:58
У каждого рукопожатого, у каждого украинского скакуна, увидевшего заголовок новости, вмиг поднялось настроение.
Но дочитав до "Людей внутри нет – детский сад на ремонте", настроение у них вмиг стало паршивым.
prusol 23 июля 2018 | 16:21
r88w556xl4: Если бы эта новость "подняла настроение" только у "украинских скакунов", то это могло бы быть вполне объяснимым. А вот с согражданами что происходит? И особенно с теми, кто живёт не только в стране, но и в городе, где "загорелось"?
tks 23 июля 2018 | 16:39
prusol: А что происходит? Ваш вопрос, как я понимаю, риторический? Вы полагаете, что это явление называется "Скрепление"? ;))) или у Вас есть своё название?
tks 23 июля 2018 | 16:06
Если в ЦАО что-либо недвижимое горит, значит, это кому-нибудь очень, очень нужно?
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 16:29
tks:
собянинские сокилы задумали построить ещё один супермаркет - место хорошее, в Центре
tks 23 июля 2018 | 16:37
archibald_dandy_esquire: Да ваше, детсад в ЦАО, это право, курям на смех! ;')))