Верховный суд Карелии оставил под арестом руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Кроме того, 25 июля суд начнет пересмотр дела об изготовлении детской порнографии, по которому правозащитник был оправдан. Сейчас правозащитник находится в Петербурге, где проходит психиатрическую экспертизу.

В «Мемориале» уверены, что с Дмитриевым сводит счеты власть, которая недовольна его расследованиями. Дмитриев – автор книг о жертвах политических репрессий, кроме того, он обнаружил в Карелии места массовых захоронений