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15:27, 23 июля 2018

Верховный суд Карелии оставил под арестом руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Он обвиняется в  сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Кроме того, 25 июля суд начнет пересмотр дела об изготовлении детской порнографии, по которому правозащитник был оправдан. Сейчас правозащитник находится в Петербурге, где проходит психиатрическую экспертизу.

В «Мемориале» уверены, что с Дмитриевым сводит счеты власть, которая недовольна его расследованиями. Дмитриев – автор книг о жертвах политических репрессий, кроме того, он обнаружил в Карелии места массовых захоронений

Комментарии

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prusol 23 июля 2018 | 15:32

А почему, собственно, ему должны были отменить "арест"? Только потому, что этот господин - один из правозащитных "лидеров"? Разве он не опасен для общества?

patrikk_1 23 июля 2018 | 15:34

Сейчас правозащитник находится в Петербурге, где проходит психиатрическую экспертизу...

Посадите его в ярославскую ИК-1, пусть там проведут психиатрическую экспертизу.

kokeshi 23 июля 2018 | 15:35

prusol: потому что суд прежде оправдал его, а экспертиза признала отсутствие психических сексуальных патологий. Нынешние обвинения высосаны из пальца, ничего подобного на первом процессе не было. Изучили бы лучше вопрос.

prusol 23 июля 2018 | 15:39

kokeshi: При "изучении вопроса", как изволили выразиться Вы, я прочитала, что этот господин делал фото своей дочери в голом виде.

(комментарий скрыт)

archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 16:26

prusol: @ этот господин делал фото своей дочери в голом виде. @

очевидно, для Вас будет сногсшибательной новостью, что под одеждой все люди - голые!
что вы испытываете, глядя на голых под одеждой мальчиков и девочек? - возбуждение или скрепное негодование?
кстати, у Вас дети есть? - если нет, то повезло им

prusol 23 июля 2018 | 16:28

archibald_dandy_esquire: А Вы тоже фотографируете своих детей в голом виде? Или выкладываете эти фото в Интернет? Тогда Вам пора вслед за Дмитриевым. И чем раньше, тем лучше.

kokeshi 23 июля 2018 | 15:37

prusol: Дмитриев не правозащитник, а историк- исследователь.

prusol 23 июля 2018 | 15:41

kokeshi: Читайте внимательнее эту новость о нём.

prusol 23 июля 2018 | 15:44

kokeshi: И снимая собственную дочь в голом виде он "исследовал исторические" особенности ребёнка?

kokapu 23 июля 2018 | 16:41

prusol: Люблю читать комментарии пригожинских тараканов. Лишний раз убеждаюсь, что власть поддерживает только бессовестная сволота. Причём даже комментаторы с претензией на интеллект постепенно отсеялись.

noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 15:33

Котики, брэйкинг-ньюс!
Обнаружена ещё одна жертва режима!
Срочно скачем пятнадцать минут! Как обычно, шепоток кричим про славу украины!

В Хангаласском районном суде 23 июля начались слушания по уголовному делу в отношении Андрея Ткаченко, известного как отец Мелетий из Якутской епархии Русской православной церкви, которого подозревают в сексуальном насилии над мальчиками, сообщает SakhaDay.
Бывшему директору Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаху Мелетию вменяют п. "б" ч. 4 ст. 132 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ.

ppvngavr 23 июля 2018 | 15:34

Это - ярчайший пример беспредела Империи Зла, о которой можно прочитать в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842

irdo 23 июля 2018 | 15:37

ppvngavr:
Это - ярчайший пример беспредела Империи Зла, о которой можно прочитать в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
==========
Опричники вцепились в него насмерть, и пока не убьют, как Скрипаля, не успокоятся.
Путинизм--эвфемизм российского варианта фашизма, притом в мафизно-гбшном исполнении.
Ноу-хау.

noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 15:38

ppvngavr: Молодой чемодан, так дико спамить, это, тащемта, признак дурного моветона. А так же это признак того, что столь навязчиво и жульнически рекламируемые тексты даром никому не упёрлись например. Позорище!!!

(комментарий скрыт)

rom8883 23 июля 2018 | 15:53

Дураку понятно, что нашли повод расправиться с руководителем Мемориала.
Помнится заводили дело на друга Навального за то, что снял с забора рисунок местного дворника "Плохой хороший человек" на простой бумажке.

varangian2011 23 июля 2018 | 15:57

Немцов, братья Навальные, Тетиев, Дмитриев и т.д. и т.п. Российские суды себя уже настолько дискредитировали, что даже если им придется судить настоящего зловещего маньяка, но который выступал против власти - то люди нашим судам уже не поверят. "Зимняя вишня" тому пример, народ встал на дыбы и не верил никаким клятвенным уверениям о 60 жертвах.

parasuk_ 23 июля 2018 | 16:08

varangian2011: Вообще-то, народ до сих пор хуесосит либерашек, вравших про сотни жертв. Белоленточная мразь юлит и выкручивается, но им никто не верит ;)

varangian2011 23 июля 2018 | 16:36

parasuk_: Это не они врали, это власть стала жертвой своего безконечного пиз.ежа.

vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 16:05

Они хотят, чтобы люди боялись, чтобы они отказались от памяти, не помнили, забыли своих замордованных коммунистами предков... НАТО, Америка, пещерный псевдопатриотизм, теле-бэндэровцы, сувенирные фашысты и распятые на Первом канале мальчики... всё служит этой цели - забыть своё прошлое и о том, кто за это прошлое в ответе.
Чтобы никаких ассоциация и причинно-следственных связей со "стабильным" сегодня...
Но люди помнят.
И всё вспомнят, когда время придёт...

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