В Астраханской области задержан мужчина, управлявший лодкой, которая перевернулась на реке Бузан
Утонули трое детей. Задержанный находился под действием наркотиков. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета Андрей Хегай.
Погибшие — 209, 2010 и 2003 годов рождения.
Комментарии2
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prusol 23 июля 2018 | 15:08
Правильно: всегда, каждый человек должен понимать, что существует такое понятие, как ответственность. И что это очень дорогое удовольствие.
abuvgrobu 23 июля 2018 | 15:10
Уравлявшего лодкой наркошу упрятать за решетку с принудительным лечением, естественно, но пассажиры там, судя по сообщениям новостей, тоже хороши.. Какого черта нужно было устраивать панику, скапливаться на одном борту, тем самым и перевернув лодку ?.. Если уж сели пассажирами к такому клоуну - так сидите спокойно..