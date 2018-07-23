Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись пыток заключенного в Ярославской колонии, уехала из России из-за угроз

Об этом сама Бирюкова рассказала Дождю

Адвокат надеется, что расследование будет проведено беспристрастно и сотрудники колонии понесут наказание.

Напомню, — Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье превышение должностных полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии отстранены от работы, шестеро задержаны