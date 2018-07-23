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15:02, 23 июля 2018

Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеозапись пыток заключенного в Ярославской колонии, уехала из России из-за угроз

Об этом сама Бирюкова рассказала Дождю

Адвокат надеется, что расследование будет проведено беспристрастно и  сотрудники колонии понесут наказание.
Напомню, — Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье превышение должностных полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии отстранены от работы, шестеро задержаны

Комментарии

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abuvgrobu 23 июля 2018 | 15:07

Что ж она так ? Указала пальчиком на насранное, а подчищают пусть другие ?.. Борцунья, тля..

(комментарий скрыт)

serg2010 23 июля 2018 | 15:17

abuvgrobu: Адвокат и должен указывать пальчиком. В данном случае она его так засунула системе куда надо, что с этой системой случился оргазм.

ag_bai 23 июля 2018 | 15:19

Бирюковой -- респект.
Какая редкость -- честный и мужественный адвокат в лживой и трусливой Рашке.

rvs_68 23 июля 2018 | 16:11

ag_bai: "Бирюковой -- респект. "

Респект безусловный.

Возникает только вопрос: откуда запись?
Чисто технический вопрос: как получена?

Это не умаляет саму суть события.

;-)

chichanik 23 июля 2018 | 15:19

serg2010: По-моему, вы путаете пароксизм с оргазмом

rvs_68 23 июля 2018 | 16:15

chichanik: "По-моему, вы путаете пароксизм с оргазмом"

Я не медик, но с позиций общих знаний хотелось бы знать: куда сунуть пальчик, чтобы у подобной системы случился инсульт или инфаркт?

Или (перефразируя) где же та игла подобной системы ( в яйце какой уточки, сидящей в каком заюшке и т.д.)?

;-)

shplint_05 23 июля 2018 | 16:01

Как только происходит что-то, по поводу чего можно обгадить Россию, как это начинают раздувать еврейские выгребные ямы типа "Эха", "Новой" или "Дождя". Когда, наконец, им всем заткнут пасти?

slash80 23 июля 2018 | 16:07

shplint_05: Парвильно . ЧТобы когда вас или ваших детей будут сажать на бутылку шампанского , никто вообще никто не узнал об этом . А то ведь стыдно будет за силовиков .

chichanik 23 июля 2018 | 16:10

shplint_05: Смотри, пробросаешься ... киселёв к тебе в колонию не поедет.

polikarpich 23 июля 2018 | 16:12

shplint_05: А зачем обгаживать? Россияне всё сами делают.
А ты что, нациста, что ли, тут из себя корячишь? В "еврейской выгребной яме"?
Я же тебе уже советовал аватарку сменить на "жопку с ушами". Почему не сменил до сих пор? Тебе очень пойдёт после тех грозилок "страшными чеченами".

sovapoliarnaia 23 июля 2018 | 15:31

abuvgrobu: Она указала пальчиком-от адвоката большего и не требуется. А ваше племя,способное лишь засунуть язык в ..опу ,может лишь завидовать её смелости. Вашим такое даже во сне недоступно.

clandestino 23 июля 2018 | 15:48

abuvgrobu: Не пи ---ди, тролль.

demosua 23 июля 2018 | 16:17

abuvgrobu: "Борцунья" своё дело сделала и уже поплатилась за это, как у нас водится... Оградить её от преследований наша правоохранительная система или просто СИСТЕМА не в состоянии, тем более, что она (система), возможно, их (преследования, угрозы) и организовала...

prusol 23 июля 2018 | 15:07

Если ей, действительно угрожали, то она приняла единственно правильное решение, потому что важнее всего - это сохранить собственную жизнь, Право на которую хотели отобрать у неё жестокие отморозки и садисты.

tks 23 июля 2018 | 15:09

Вертухаль рулила, рулит и рулить будет, пока сама не рассыпется в прах, и дело её создателя не пойдёт прахом.

prusol 23 июля 2018 | 15:21

tks: Что такое "вертухаль"?

chichanik 23 июля 2018 | 15:24

prusol: вертухай на вертухае сидит и вертухаем погоняет.

prusol 23 июля 2018 | 15:27

chichanik: А что такое "вертухай"?

chichanik 23 июля 2018 | 15:30

prusol:
Вы надолго в Россию?
Откуда приехали?
А зачем?

prusol 23 июля 2018 | 15:48

chichanik: А Вы откуда такая осведомлённая особь?

chichanik 23 июля 2018 | 16:08

prusol: Ну, вот, вы уже начинаете понимать значение слова вертухай...

prusol 23 июля 2018 | 16:12

chichanik: Я Вас не понимаю, как, впрочем и то, что Вы излагаете или пытаетесь изложить.

rvs_68 23 июля 2018 | 16:20

prusol: "А Вы откуда такая осведомлённая особь?"

А что, право на пенсию отобрать мало? Нужно еще отобрать право на знание?

Если Вам неведомо слово "вертухай", то понятие "каламбур" должно быть тоже выше уровня Вашего понимания, тем более слово забугорное...

;-)

yralez 23 июля 2018 | 15:21

Остаются здесь козлы да овцы..

rips4 23 июля 2018 | 15:22

То что такой беспредел развели в местах отбывания, это жесть конечно.
Но насколько в реальности это волнует йхо и хомячишек?
Да пофиг им. Очередная заказуха. И отъезд адвокатши странный какой то.
И как там сенцов?)) Или чемпионат закончился, и забыли все сразу онем неполживцы??))

vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 15:27

Расчеловеченные люди.

jetsam 23 июля 2018 | 15:29

вот честно - если сейчас кто-то напишет (без всякого видео, фото)
- что в колонии ХХ несколько вертухаев убивали заключенных,
разрезали на куски, сдавали мясо в ближайший магазин - кто-то удивится?
вот честно - кто-то удивится??? кто-нибудь не поверит????

вот оно.
никого этим не удивишь. все прекрасно понимают, что
такое ОЧЕНЬ _может_ быть. и _такое_ - рядовое событие во ФСИН.
это и есть __репутация__, заслуженная, кстати, десятилетиями
ударного труда....

кто его знает, может завтра или послезавтра или через месяц
всплывет еще что хуже....


waytothesun 23 июля 2018 | 15:31

Россия продолжает жить по сталинскому принципу "нет человека-нет проблемы"

sovapoliarnaia 23 июля 2018 | 15:34

Правильно уехала. Такие наезды со стороны обиженных ею отморозков реально могут плохо закончится.

clandestino 23 июля 2018 | 15:54

Странная к нас власть - и Бирюкову выгоняет из страны и против садистов дело возжбуждает. Видимо, логика такова: садистов накажут не за то, что они садисты, а совсем уж отлитые дебилы - надо же так засветиться, а Бирюкову за мусор из избы.

tanyaya 23 июля 2018 | 16:08

clandestino: Садистов всех через месяц по тихому выпустят, ещё и наградят - они социально и ментально близкие.
Бирюкову будут искать до конца, чтобы отомстить, потому что не побоялась опубликовать правду о тотальном садизме и глобальной ненависти в России к гражданам России.

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