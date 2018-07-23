Центризбирком принял документы по референдуму о повышении пенсионного возраста

Ответ комиссия даст в течение десяти дней.

На проведении плебисцита настаивают коммунисты. Московское отделение КПРФ направило в ЦИК документы и указало вопрос, который следует вынести на голосование. Звучит он следующим образом:

«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Секретарь избирательной комиссии Майя Гришина подтвердила «Интерфаксу», что необходимые бумаги уже находятся в работе, а решение о референдуме примут на заседании ведомства. Его дата пока не объявлена.

Правительственный законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму в середине июня и спровоцировал протестные акции во всех регионах страны. Тем не менее, депутаты большинством голосов на минувшей неделе одобрили документ в первом чтении и взяли перерыв на два месяца для его доработки.

Владимир Путин заявил, что ему законопроект о повышении пенсионного возраста также не нравится. По его словам, соответствующее законодательство можно не менять еще десять лет, деньги на выплату пенсий есть.