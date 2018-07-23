Центризбирком принял документы по референдуму о повышении пенсионного возраста
Ответ комиссия даст в течение десяти дней.
На проведении плебисцита настаивают коммунисты. Московское отделение КПРФ направило в ЦИК документы и указало вопрос, который следует вынести на голосование. Звучит он следующим образом:
«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
Секретарь избирательной комиссии Майя Гришина подтвердила «Интерфаксу», что необходимые бумаги уже находятся в работе, а решение о референдуме примут на заседании ведомства. Его дата пока не объявлена.
Правительственный законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму в середине июня и спровоцировал протестные акции во всех регионах страны. Тем не менее, депутаты большинством голосов на минувшей неделе одобрили документ в первом чтении и взяли перерыв на два месяца для его доработки.
Владимир Путин заявил, что ему законопроект о повышении пенсионного возраста также не нравится. По его словам, соответствующее законодательство можно не менять еще десять лет, деньги на выплату пенсий есть.
Комментарии46
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glotov 23 июля 2018 | 15:04
Тут хоть с референдумом, хоть без. Пенсионная реформа неизбежна, как в свое время был "неизбежен" коммунизм.
sandro_007 23 июля 2018 | 15:06
Нужно давить на центризбирком всеми доступными способами, чтобы добиться проведения референдума. Пусть народ решает. И все сохранят лицо.
romashka__ 23 июля 2018 | 15:12
Деньги на ветер.
r88w556xl4 23 июля 2018 | 15:14
romashka__: Во как о демократии-то.
romashka__ 23 июля 2018 | 15:15
r88w556xl4: У нас диктатура.
r88w556xl4 23 июля 2018 | 15:19
romashka__: Диктатура это на Украине, где тех, кто против, просто подвергают геноциду, освобождая "территорию" для свидомитых нацистов.
r88w556xl4 23 июля 2018 | 15:16
Рукопожатые только за расстрелы несогласных, как на Украине. Демократические процедуры, вроде Крымского референдума или референдума по пенсионной реформе, их бесят.
putin_itogy 23 июля 2018 | 15:49
sandro_007: "Народ вам и решит"..
Всё как с выборами путина и ЕР.
Опять, ТЕ ЖЕ САМЫЕ БЮДЖЕТНИЦЫ, 35-45 лет,
СФАЛЬСИФИЦИРУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ и ПРОТОКОЛЫ.
Всё сделают по инструкции тех же самых, кураторов из района(области) какие нужно подставить цифры.
Получат свои "законные пайки", от "вкусно пахнущего дорогими духами", чиновника из района, (приехавшего на большом красивом джипе). И "потекут" наши женщины среднего возраста.
И всё сделают так, как просит "наш великий путин, подымающий с колен"..
shpuntik63 23 июля 2018 | 16:29
putin_itogy: Побереги красноречие, скоро у вас самые дэморатичные выборы по перепокупке Петей своего поста. Принесут тебе грэчку и бутылку масла Олейна и побежишь как миленький за Петю голсовать. А вернувшись, будешь тут рассказывать о пэрэмоге дэмократии в цэевропе.
demosua 23 июля 2018 | 16:11
sandro_007: знаем мы, как решает народ в совке...
vasyakirin 23 июля 2018 | 15:04
решили волей 146%, легализовать повышение пенсионного возраста?
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 15:15
vasyakirin: Коллега, вы тормозите. Путин одобрил референдум, сказал, что реформа ему не нравится. Референдум будет, и будет высказано отрицательное мнение. Вам скоро пришлю новую методичку, подождите тридцать минут. Теперь надо будет наоборот, топить за повышение. Мотивация - ватники иждивенцы, лентяи, и инфантильные нахлебники. Как-то так!
punyoshohlai 23 июля 2018 | 15:25
noxepy_7_40_: и будет высказано отрицательное мнение
Это кто тебе сказал?
В марте отрицательное мнение мановением ручки стало положительным
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 15:40
punyoshohlai: Котик, давай, начинай уже переобуваться, источник надёжный!
r88w556xl4 23 июля 2018 | 15:30
noxepy_7_40_: Что интересно, с сайта «Партии прогресса» бойцы Навального попытались удалить его слова за 2014 год в программе партии, где он выступал за повышение пенсионного возраста.
Скоро горе-политику опять придётся мимикрировать, как тому Попандополо из "Свадьбы в Малиновке".
tvitov66 23 июля 2018 | 15:30
noxepy_7_40_: Если бы у вашего ватного сброда были мозги то вы бы ЗНАЛИ что вернуть смараторенные за 4 года взносы в накопительную часть НЕ ВОЗМОЖНО! Поэтому без повышения пенсионного возраста не обойтись
(а мараторили целевые платежи в личный фонд нацЛидера, а он это раздавал по своим вороватым дружкам)
prusol 23 июля 2018 | 15:04
Не тратьте понапрасну денежные средства на организацию этого бесполезного мероприятия.
chernyij 23 июля 2018 | 15:42
prusol: бесполезные мероприятия - самое прибыльное дело в высокодуховной
prusol 23 июля 2018 | 15:46
chernyij: Только непонятно почему сегодня это особенно понадобилось коммунистам?
chernyij 23 июля 2018 | 16:38
prusol: Как-будто коммунисты чем-то отличаются от других фикций думы.
prusol 23 июля 2018 | 16:41
chernyij: Я уверена, что это просто ошибочная позиция коммунистов, как в скачках: не на ту лошадь ставят.
tv_victim 23 июля 2018 | 15:07
Даже сама формулировка вопроса насквозь подлая! Пенсия "по старости" и "трудовая пенсия" - разные понятия!
anpekov 23 июля 2018 | 16:29
tv_victim: Если уж проводить референдум, то надо, попутно ,еще пару вопросиков в него включить.
echo_shar 23 июля 2018 | 15:08
"Согласны ли вы с тем, чтобы все были молоды, счастливы и никогда не болели?" )))
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 15:18
echo_shar: Не смешно. Большая часть опрошенных комментаторов на Эхе Москвы ответит - "А почему "все"?".
mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 15:10
Российское народонаселение может дать только один ответ на референдуме - "мы за повышение пенсионного возраста!"
valia47 23 июля 2018 | 15:12
Путин за народ. Разводка старая и дешевая, но как эффективна. Пришла пора сбрасывать ненужный баласт Едро. Все точно рассчитано.
tks 23 июля 2018 | 15:14
Референдум = попытка госпереворота. Согласно действующему законодательству имени В.В.Путина.
tvitov66 23 июля 2018 | 15:32
tks: поэтому не будет никаких референдумов, ибо нефиг!
abuvgrobu 23 июля 2018 | 15:16
Владимир Путин заявил, что ему законопроект о повышении пенсионного возраста также не нравится. По его словам, соответствующее законодательство можно не менять еще десять лет, деньги на выплату пенсий есть.
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Это не я, мол, это всё они, нехорошие.. "Президент" сраный..
yralez 23 июля 2018 | 15:19
Я ответ знаю......вы тоже, кроме кремледрочев.
fred7 23 июля 2018 | 15:21
А смысл то в референдумах, при таком народе? Если зомбоящик российским социальным низам объявит, что пахать до 70 лет на государство за еду -- это благо, процентов 70 в это уверуют....
grossalexis072018 23 июля 2018 | 15:28
И толпа бесталанных рукожопов естественно ответит - НЕТ !!! Большинство этих криводелов не могут сложить два и два - почему-то всегда получается то ли три, то ли пять.
prusol 23 июля 2018 | 15:35
Ну, вот, теперь кто-то перестанет плакать и стенать об отсутствии демократии в стране?
chernyij 23 июля 2018 | 16:41
prusol: Только, если центризбирком возглавит Венедиктов.
parasuk_ 23 июля 2018 | 15:36
Пока лузеры и импотенты из яблока стоят со своими безграмотными плакатами, коммунисты организуют референдум. Сразу видно кто с народом, а кто гнилой фрукт, место которому на помойке :)
radionews 23 июля 2018 | 15:37
А чо, опыт есть.
Вот в лугандоне, население слыхом не слыхали ни про какой референдум. Русские взяли с сотню алкашей, бухавших под ларьками, построили их в очередь перед какими-то дверями, за которыми им по ведомости выдавали по 40 евро, и корреспонденты русских телеканалов Раша тудей и лайф ньюз отсняли их, а в репортажах в зомбоящике это уже выглядело как триллионы народа рвутся голосовать, и результаты были не то 249%, не то около того - русские мудрецы не знали толком, сколько там этих данбассян обитает.
То же будет и здесь, и даже вмешательство русских хакеров не потребуется, потому что голосовать все могут, как им хочется, а результаты уже согласованы, распечатаны на бланках, пропечатать печатями с красной курой в синем кружке, все чин чинарем. Примерно 86% безоговорочно поддерживают, ещё 14% просят продлить их трудовую молодость до 85 лет, чтоб как Познер, стильными пожилыми здоровыми и красивыми джентльменами всем стать.
Кто против, тот полпиндосный грантосос.
parasuk_ 23 июля 2018 | 15:43
radionews: Их напугала кучка пьяных укронацистских бабуинов, скачущих по улицам в киеве ;)
radionews 23 июля 2018 | 15:53
parasuk_: ну да - туристы Путина именно впечатление нацистс их бабуинов и производят.
В рахе уже все такие, я ездила в июне, видела.
Дай им вообще, все население бы уже непрерывно зиговало, под громовое "Хайль Путлер!!"
Этим изображать нацистов даже напрягаться не надо, вся раза нацисты по рождению.
jetsam 23 июля 2018 | 15:38
@ «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» @
согласен и что?
согласны, что земля вокруг солнца - согласен и что?
согласны, что путен враг народа - согласен и что?
согласны, что автоваз круче крайслера - согласен и что?
согласны, что улюкаев не брал взятку - согласен и что?
99% (как при референдуме о сохранении Союза) ответят "ДА"
и получат повышение пенсионного возраста и что?
что изменит референдум, проведенный в концлагере?
chernyij 23 июля 2018 | 15:39
А с Трампом согласовали?
prostopuh59 23 июля 2018 | 15:46
Не помню дословно и у кого.....но,приблизительно где-то так:стоя на коленях,но возмущались! Какой референдум,ребята? Вас имеют во все дыры,а вы вазелина требуете!
grossalexis072018 23 июля 2018 | 15:57
prostopuh59: Даже этот простой бухгалтерский персчет касается очень малой части населения, а решать предлагается всей толпе , включая тех кто уже на пенсии и тех у кого пенсия на подходе.
Принцип - Все в говне, а Я весь в белом не решит проблеммы в динамике с расчетом лет на 5-10. А это просто желание отсрочить решение проблеммы ради собственного спокойствия и не хрена не делания.
max3446 23 июля 2018 | 15:50
коммунисты оплатят сотни миллионов что нужны на организацию проведения референдума? И у кого эти деньги отнять, у тех же пенсионеров, учителей, медиков?
radionews 23 июля 2018 | 15:56
max3446: у юристов.
askold_rurik 23 июля 2018 | 16:07
Это будет как крымский референдум.
Только на результат референдума положат болт.