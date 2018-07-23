Московский Спартак сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов с победителем матча Паок-Базель
Жеребьевка прошла сегодня в швейцарском Ньене. Первый матч Спартак проведет 7 августа в гостях, а ответный — через неделю, дома.
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Жеребьевка прошла сегодня в швейцарском Ньене. Первый матч Спартак проведет 7 августа в гостях, а ответный — через неделю, дома.
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