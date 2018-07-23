В Москве задержан подозреваемый в ограблении БИН-Банка 18 июля
По данным МВД, из отделения были похищены 15 миллионов рублей. Задержан 35-летинй приезжий. Похищенные деньги изъяты. Сейчас полиция выясняет, были ли у задержанного сообщники.
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По данным МВД, из отделения были похищены 15 миллионов рублей. Задержан 35-летинй приезжий. Похищенные деньги изъяты. Сейчас полиция выясняет, были ли у задержанного сообщники.
Комментарии2
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polsan 23 июля 2018 | 14:40
Вот это работа, вот это полицейские! )
Он, что этот приезжий, что свой адрес оставил?! )
sasass 23 июля 2018 | 14:43
Это значит руководство банка сядет...