Компания Медиалогия подтвердила информацию о выходе на региональные рынки продукта «Инцидент-менеджмент»
Он позволяет мониторить негативные сообщения в социальных сетях. При этом в компании утверждают, что администрация президента не является ее клиентом.
Пиар-директор Медиалогии Надежда Жуковская заявила ТАСС, что новый продукт предлагается коммерческим структурам — он позволяет отбирать жалобы и острые темы, которые требуют тщательного разбора и реакции.
Комментарии4
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polsan 23 июля 2018 | 14:44
позволяет мониторить негативные сообщения в социальных сетях.
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А кто будет решать, негативное это или позитивное сообщение?! )))
Ведь то, что для одних негативное сообщение, для других может быть позитивное! ))
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 15:00
polsan:
авторы и "репостники" негативных сообщений о Великих Успехах Правительств РФ и Лично Президента-Путина будут выявляться и полдвергаться уголовному преследованию, для чего есть различные статьи УК РФ - от подозрения в намерении совершить действия экстремизма-терроризма до госизмены
sasass 23 июля 2018 | 14:45
Делом не занимаются - за блохами сачками бегают...
marina27 23 июля 2018 | 14:47
Коммерческим? )))