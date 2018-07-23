Компания Медиалогия подтвердила информацию о  выходе на региональные рынки продукта «Инцидент-менеджмент»

Он позволяет мониторить негативные сообщения в социальных сетях. При этом в компании утверждают, что администрация президента не является ее клиентом.

Пиар-директор Медиалогии Надежда Жуковская заявила ТАСС, что новый продукт предлагается коммерческим структурам — он позволяет отбирать жалобы и острые темы, которые требуют тщательного разбора и реакции.