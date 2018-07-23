Виктор Кудрявцев, арестованный по делу о госизмене обвиняется в передаче данных одной из стран НАТО
Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника газеты, арест Кудрявцева стал результатом многомесячной работы ФСБ. Сам арестованный свою вину не признает. По некоторым данным, в рамках уголовного дела проверяются еще 12 человек, но обвинения никому не предъявлены.
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trans 23 июля 2018 | 14:36
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