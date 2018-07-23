У здания Генеральной прокуратуры в Москве задержан правозащитник Лев Пономарев

Он стоял в одиночном пикете в поддержку фигурантов дела «Новое величие» – девушки находятся в СИЗО.

Пономарев заявил «Эху Москвы», что считает задержание незаконным.

По делу движения «Новое величие» проходит 10 человек, их обвиняют по статье об организации экстремистского сообщества. Сами фигуранты утверждают, что организацию создали и возглавили внедренные сотрудники правоохранительных органов.