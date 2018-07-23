У здания Генеральной прокуратуры в Москве задержан правозащитник Лев Пономарев
Он стоял в одиночном пикете в поддержку фигурантов дела «Новое величие» – девушки находятся в СИЗО.
Пономарев заявил «Эху Москвы», что считает задержание незаконным.
По делу движения «Новое величие» проходит 10 человек, их обвиняют по статье об организации экстремистского сообщества. Сами фигуранты утверждают, что организацию создали и возглавили внедренные сотрудники правоохранительных органов.
Комментарии4
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danko1 23 июля 2018 | 14:42
Мало того, что запрет Путина на проведение митингов и пикетов во время ЧМ нарушает Конституцию, так этот тупица, по недоразумению называющийся президентом, даже не знал, когда ЧМ заканчивается, подписывая свой преступный указ.
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 14:44
Этих "сотрудников" уже столько развелось, что они просто не знают, чем занять свои "органы".
alaniron 23 июля 2018 | 14:49
Люди болевшие против своей сборной и желавших свободу Краснодарскому краю должны также сочувствовать предателю.
tks 23 июля 2018 | 15:00
Какое страшное, ужасное преступление совершил Пономарев и те, за кого он пикет устроил. Его расследование уже вошло золотыми буквами во все анналы криминалистики, а его расследователи навечно вписали себя в Пантеон Великих Сыщиков Всех Времён и Народов!