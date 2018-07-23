В Центризбирком поступили документы для проведения референдума о пенсионной реформе
С такой инициативой выступила инициативная группа от КПРФ. Секретарь ЦИКа Майя Гришина сообщила, что дата рассмотрения вопроса о референдуме пока не назначена. По закону, заседание должно состояться в течение 10 дней.
Пенсионный возраст предлагается повысить для женщин на 8 лет, а для мужчин на пять. Ранее стало известно, что пенсионную реформу отказались поддержать 12 российских регионов.
29-го июля в Москве на проспекте академика Сахарова пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Его проводит Либерторианская партия. Акция с властями согласована.
Комментарии11
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sandro_007 23 июля 2018 | 14:37
Это выход. Провести всенародный референдум по пенсионной реформе. Да или нет.
vladislav 23 июля 2018 | 14:41
sandro_007: Это не выход. Это уловка. Зюга дескать за народ, а референдум проведут и выяснит я, что 146 % будут за.
sandro_007 23 июля 2018 | 14:42
vladislav:
Сомневаюсь, что большинство будет за.
prusol 23 июля 2018 | 14:53
sandro_007: И очень правильно делаете. "За" - точно не будет.
prusol 23 июля 2018 | 14:56
sandro_007: "За" - я имела в виду за проведение референдума.
danko1 23 июля 2018 | 14:39
Референдумы в России по инициативе снизу фактически запрещены.
Рабы не имеют права на собственное мнение, а должны выполнять указания тех, кто узурпировал власть и уничтожает Россию.
noxepy_7_40_ 23 июля 2018 | 14:55
danko1: Ахахахаа! Если завтра Путин выйдет и скажет, что он против, и реформу отменяет, как же вскинутся лыцари либеролизма! Сразу заверещат, что мол так нельзя, надо увеличивать возраст, что рашковане ленивые ватники, не хотят работать, инфантилизм, патернализм, вот это всё! Позорище!!!
keg 23 июля 2018 | 14:46
какое указание поступит "сверху" такое решение и примет Центризбирком....
prusol 23 июля 2018 | 14:52
Даже если предположить, что "референдум" состоится, то это всё равно будет проигрышная ситуация, а на поверхности останутся только в очередной раз зря потраченные достаточно большие денежные средства. Так не лучше ли коммунистам уже сегодня переориентировать эти средства на жизнь самых незащищённых слоёв населения?
witus812 23 июля 2018 | 14:56
Единственный вариант для режима сохранить лицо в данной ситуации...
Разрешить референдум!
И со славшись на него результаты отказаться от этой авантюры.
witus812 23 июля 2018 | 14:59
И второе.... если этот референдум инициированный снизу допустят.
Это будет сильным ходом, доказывающим, что в России у власти не авторитарный режим а демократический.
Если тему референдума замнут... Это будет очередным гвоздем в гроб режима.