Месут Озил объявил об уходе из сборной Германии по футболу

К такому шагу полузащитника вынудил скандал вокруг его фотографии с президентом Турции Раджепом Эрдоганом.

«Для Гринделя я немец, когда мы выигрываем, в случае поражения я превращаюсь в мигранта». Это цитата из обращения Месута Озила, которое он опубликовал на всех своих страницах в социальных сетях. Гриндель, а если полностью Рейнхард Гриндель – это глава Футбольного союза Германии. Именно на него Озил возложил ответственность за свой уход из сборной, обвинив футбольного босса в расизме. Досталось Гринделю также за неуважение к корням и происхождению Озила, который, напомним, хоть и родился в Гельзенкихрене, но, все же, является этническим турком. Кроме того, футболист прошелся по прессе, болельщикам, которые освистывали его и даже своим спонсорам, прекратившим сотрудничество с ним. Сам скандал, который положил начало всей этой малоприятной эпопее грянул еще в апреле.

Озил и еще один немецкий футболист турецкого происхождения Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В след за этим слово взял Гриндель. Он обвинил игроков в политизации футбола и призвал главного тренера «Бундестим» Иоахима Лёва не брать футболистов на чемпионат мира. А дальше пошло-поехало. Свист немецких болельщиков, кошмарные обвинения со страниц газет. Лёв сумел уладить конфликт, но после неудачи сборной Германии на чемпионате мира он разгорелся с новой силой. Озил отреагировал жестко. За немецкую национальную команду он играть больше не будет.

Месут Озил дебютировал за сборную Германии в 2009 году. С тех пор он успел сыграть на трех чемпионатах мира, один из которых выиграл.