Власти российских регионов обяжут реагировать на посты недовольных жителей в соцсетях..

Одно из управлений Кремля запускает для этого специальную программу.

С инициативой создания такой программы выступила администрация президента. Разработала ее компания «Медиалогия». О ее тестировании рассказали РБК источники в руководстве двух регионов и подтвердили собеседники, близкие к Кремлю. По их данным, новая система мониторинга, которая получила название «Инцидент менеджмент», позволяет отслеживать негативные мнения и информационные поводы в пяти социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассниках». Делает она это по ключевым словам. Результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона. Несколько постов по одной теме могут быть объединены в так называемый «инцидент».

Далее чиновник решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Предполагается, что отрабатывать каждую проблему местные власти должны в течение суток с момента ее регистрации в системе. У местных и региональных властей, а также у администрации президента будет доступ в режиме реального времени к статистике отработанных и неотработанных кейсов. В «Медиалогии» подтвердили разработку такой системы и поставку ее в ряд российских регионов.

Пилотную версию запустили в Подмосковье, а в марте начали подключать и другие регионы — прежде всего те, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов.

Между тем, на практике все выглядит несколько иначе, рассказал «Эху» советник главы Гдовского района Псковской области Константин Горожанко. По его словам, мониторинг не ведется по всем соцсетям. Местные администрации просто обяжут открывать официальные страницы и сообщества и отслеживать информацию, которая будет туда поступать.

По данным РБК, внедрить программу по всей России планируется уже к будущему году.