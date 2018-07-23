Мосгорсуд удовлетворил иск кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина к Мосгоризбиркому
Избирательная комиссия незаконно отказала в регистрации на выборах, справедливость этого решения очевидна. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Михаил Балакин.
Суд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать кандидата от партии «Союз горожан» в течение пяти дней.
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largo1122 23 июля 2018 | 14:19
Находится в рейтинге журнала Forbes с 2005 года (кроме 2009 года), занимая места с 34 (2008) по 57 (2006) с состоянием с 550 млн долларов США (2005) по 4000 млн долларов США (2008)[1]. В 2010 году находился на 41 месте с состоянием 1 600 млн долларов США. По мнению журнала «Финанс» на начало 2011 г. занимал 50 место в рейтинге российских миллиардеров, имея состояние в размере 2,4 млрд долларов США Обладая личным состоянием $2,3 млрд, в 2011 году занял 40 место в списке 200 богатейших бизнесменов Росcии (по версии журнала Forbes)
largo1122 23 июля 2018 | 14:21
Как для Собянина придумали «лужковскую угрозу» на выборах мэра Экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, выдвинувшийся на выборы мэра Москвы, будет играть роль «лужковской угрозы», символизируя борьбу «старой» и «новой» Москвы. Он уже завел телеграм-канал «Лужковский кандидат».