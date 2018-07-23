Мосгорсуд удовлетворил иск кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина к Мосгоризбиркому

Избирательная комиссия незаконно отказала в регистрации на выборах, справедливость этого решения очевидна. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Михаил Балакин.

Суд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать кандидата от партии «Союз горожан» в течение пяти дней.