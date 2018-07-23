Судьба ЦНИИмаша, где на прошлой неделе ФСБ проводило обыски, может решиться уже завтра
На совещании с Дмитрием Рогозиным будут обсуждаться структурные изменения научного института. Вопрос о смене руководства НИИ не стоит. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обыски в ЦНИИмаш пошли в рамках уголовного дела о госизмене. Ранее сообщалось, что речь идет об утечке секретных данных, связанных с наработками по гиперзвуковому оружию. По делу есть, как минимум, один арестованный – это 74-летний Виктор Кудрявцев, которого сотрудники ОНК обнаружили в следственном изоляторе Лефортово.
«Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе», — рассказала «Эху Москвы» зампред ОНК Ева Меркачева. Она добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым пожилым заключенным Лефортово и самым пожилым обвиняемым по делу о госизмене.
Комментарии5
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vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 14:14
Закрыть это шпионское гнездо, чтоб духу его не было! А здание под Храм отдать, чтоб грехи отмаливали
alexakimfaa 23 июля 2018 | 14:24
vlastimil_popogrebski: Храмов в России и так очень много!!! На Архирейском соборе,прошедшем в прошлом году,главным попом России Гундяевым было сообщено,что в РФ имеется 36 тысяч с лишним храмов и церквей..И ещё ежегодно вводится порядка 3,0 тысяч...
jetsam 23 июля 2018 | 14:18
берем корпорацию. да хоть заборостроительную.
обвиняем в шпионаже дворника.
акции в ноль - скупаем. и вот, совершенно легально
и бесплатно - активы, строения, земля....
и можно англичанам на проклятый вопрос
"как заработал" - честно ответить "умею жить".
seryj_wolk 23 июля 2018 | 14:22
Движение от звезд к терниям!
nicar 23 июля 2018 | 14:35
Прочитал... А мне только показалось, что это фарс какой-то?! Ну, какие секреты у нищей страны могут быть? И госизменщику 74-е года? Да у него деменция уже прогрессирует и, похоже, у спецслужб тоже!