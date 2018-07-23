Судьба ЦНИИмаша, где на прошлой неделе ФСБ проводило обыски, может решиться уже завтра

На совещании с Дмитрием Рогозиным будут обсуждаться структурные изменения научного института. Вопрос о смене руководства НИИ не стоит. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Обыски в ЦНИИмаш пошли в рамках уголовного дела о госизмене. Ранее сообщалось, что речь идет об утечке секретных данных, связанных с наработками по гиперзвуковому оружию. По делу есть, как минимум, один арестованный – это 74-летний Виктор Кудрявцев, которого сотрудники ОНК обнаружили в следственном изоляторе Лефортово.

«Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе», — рассказала «Эху Москвы» зампред ОНК Ева Меркачева. Она добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым пожилым заключенным Лефортово и самым пожилым обвиняемым по делу о госизмене.