Ирина Бирюкова, которая достала видео из Ярославской колонии, вынуждена была покинуть Россию в связи с угрозами...

Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт». Глава Фонда, Наталья Таубина, сообщила радиостанции «Эхо Москвы», что эта мера оправдана, но полной безопасности гарантировать не может.

Тем временем, по делу об избиении заключенного задержаны уже шесть сотрудников Ярославской колонии. Личности всех, кто принимал участие в издевательствах, установлены, — сообщила агентству ТАСС представитель Управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

Сегодня в ИК 1 Ярославской области приехал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. В интервью нашей радиостанции он сказал, что необходимо выяснитЬ, почему уголовное дело об избиении не появилось еще в прошлом году, когда поступили жалобы

Федотов подчеркнул, что необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.