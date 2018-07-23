Ирина Бирюкова, которая достала видео из Ярославской колонии, вынуждена была покинуть Россию в связи с угрозами
Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт». Глава Фонда, Наталья Таубина, сообщила радиостанции «Эхо Москвы», что эта мера оправдана, но полной безопасности гарантировать не может.
Тем временем, по делу об избиении заключенного задержаны уже шесть сотрудников Ярославской колонии. Личности всех, кто принимал участие в издевательствах, установлены, — сообщила агентству ТАСС представитель Управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.
Сегодня в ИК 1 Ярославской области приехал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. В интервью нашей радиостанции он сказал, что необходимо выяснитЬ, почему уголовное дело об избиении не появилось еще в прошлом году, когда поступили жалобы
Федотов подчеркнул, что необходимо принять меры по предотвращению подобных ситуаций.
Комментарии39
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banyi3 23 июля 2018 | 14:11
А может попасть за клевету не хочет? В тюрьмах всё бывает, но такого идиотизма - НЕТ !
romashka__ 23 июля 2018 | 14:13
Это видео - как бомба.
В ответе ФСИН.
vladislav 23 июля 2018 | 14:17
romashka__: В ответе не только ФСИН, но и вся эта преступная вертикаль.
patrikk_1 23 июля 2018 | 14:18
Ирина Бирюкова, которая достала видео из Ярославской колонии, вынуждена была покинуть Россию в связи с угрозами...
Что за угрозы такие? Чего вы врёте? Какой смысл угрожать Ирине Бирюковой, если видео уже размещено и стало вирусным? Просто скажите правду, что Ирина давно искала вариант получить статус "политического беженца" за границей и не унижайте меня своей тупою ложью.
serg4422 23 июля 2018 | 14:21
patrikk_1: да,неплохую комбинацию провернула. чичас будет купоны стричь.
prosto_suhov 23 июля 2018 | 14:40
serg4422: ты бориску-то прогони, там за ним уже очередь.....
polikarpich 23 июля 2018 | 14:40
serg4422: Она видео сама смастерила? Это подделка? Видеомонтаж?
Если нет, то не надо было его предавать огласке?
И насчёт "купонов" можно подробнее? Только без тупых фраз, типа "русофобии".
chichanik 23 июля 2018 | 14:29
patrikk_1: Тебя невозможно унизить
patrikk_1 23 июля 2018 | 14:38
chichanik:
Ещё как можно, если бы, к примеру, кто-нибудь из портянок на меня не по делу наехал. Ну, а так, то что петушня жидобандеровская ругается, так это же для ватника комплименты, значит в точку попал мой комментарий.
polikarpich 23 июля 2018 | 14:42
patrikk_1: Ты ж сам "петух". Что ж ты коллег своих так не любишь?
patrikk_1 23 июля 2018 | 14:54
chichanik:
Израильтянин, полюбуйся на этого polikarpich, вот таких шавок я имел в виду, когда говорил про комплименты жидобандеровцев.
chichanik 23 июля 2018 | 14:51
patrikk_1: из портянок на меня не по делу наехал
Из своих, в смысле?
polikarpich 23 июля 2018 | 14:37
patrikk_1: Смысл? А какой смысл был прессовать того чела на видео?
Смысл ещё можно найти, когда раскалывают, выбивают показания. А здесь он где?
sergs_sergs 23 июля 2018 | 14:37
patrikk_1: вам не кажется ее могут наказать чтобы другим не повадно было?
patrikk_1 23 июля 2018 | 14:43
sergs_sergs:
Кто её может наказать, какого уровня должны быть эти люди, чтобы сейчас,
в такой момент, угрожать адвокату Ирине Бирюковой?! Можешь подумать и ответить? Тока обоснованные и бесспорные варианты.
antiboh 23 июля 2018 | 14:41
patrikk_1: Какой смысл угрожать//
Смысл в том ,что в России очень много колоний
romashka__ 23 июля 2018 | 14:18
vladislav: Разумеется!
Но легче всё свалить на Обаму.
patrikk_1 23 июля 2018 | 14:26
romashka__:
Наталья, ты так радуешься этому ЧП в ярославской ИК-1, что похожа на случную свиноматку которая похрюкивает от удовольствия.
jetsam 23 июля 2018 | 14:35
patrikk_1: какие у вас познания в свиноводстве, вдруг.
обычно у вас только все о пидорах и жопах.
т.е. вас уже повысили в отделе?
или по медпредписанию (попа ек) в свинаник?
свинопасом - младшим или обычным?
* вы там со свиноматками-то не очень...
а то завалите вошьдю план по салу...
patrikk_1 23 июля 2018 | 14:45
jetsam:
Это случайно не тебя, в вольер к Наталье допустили?
prosto_suhov 23 июля 2018 | 14:37
banyi3: что, родимый, обосрался?
poluputing 23 июля 2018 | 14:49
banyi3: т.е., с вашей точки зрения, видео постановочное, роли играют двойники и "ихтамнет" уже не только в Украине, но и на территории Рассеи?
olegleon 23 июля 2018 | 14:11
а зачем газета раскрыла имя информатора???
na555 23 июля 2018 | 14:34
olegleon: Чтоб самим всем Эхо по заграницам не скитаться.
nampuom_nugopaxu 23 июля 2018 | 14:12
...вынуждена была покинуть Россию...
А кто на плешивого Самодержца что-нибудь вякнет, может сразу Земной Шар покидать. В каком-нить Солсбери ведь не спасёшься.
serg4422 23 июля 2018 | 14:23
nampuom_nugopaxu: ну вот ты же здесь вякаешь-квакаешь... и никому ты нахер не обосрался...
jetsam 23 июля 2018 | 14:14
россия - самая свободная страна мира.
здесь вам, совершенно свободно, предложат на выбор
- полоний в чай или духи с новичком.
совершенно свободно, без принуждения и угроз!
вы сами сделаете свой свободный выбор!
и, только по принуждению зарубежных спецслужб,
вы можете обманом выбрать побег с родины вошьдя.
однако, не кусайте локти, не рвите волосы - наши
доблестные спецслужбы исправят вражескую уловку
и доставят вам по новому месту жительства - послыку
с родины: набор пэтриота-путениста -
свежеизвлеченный полоний и выдержанный новичок.
приятного аппетита и сладких снов, дружок!
largo1122 23 июля 2018 | 14:14
Из этой помойки нужно эвакуировать большую часть населения, пусть вован с дружками сам тут сидит
poluputing 23 июля 2018 | 14:54
largo1122: к сожалению, эвакуировать стоит всего 14%, остальным стоит догнивать
sergei_tn 23 июля 2018 | 14:22
А те кто избивал, почему-то никуда не бегут.
Чего им бежать. Здесь все свои.
andy575 23 июля 2018 | 14:23
А та сволочь,что год назад не нашла нарушений,ничего не хочет покинуть? Шкуры поганые!
vladimirgornitsky 23 июля 2018 | 14:24
Давно уже известно, что человек, разоблачивший российскую бандитскую власть, не может чувствовать себя в безопасности и за пределами Но в данном случае все-таки вряд ли из-за разоблачения мелких палачей-садистов станут затевать операцию по ликвидации за границей. Слишком мелкий случай. А в России, конечсно, эти уроды все, что угодно могли бы устроить.
ansata 23 июля 2018 | 14:30
И где этот "гарант" хренов? Кто у нас согласно Конституции гарантирует неприкосновенность граждан?
electroknight 23 июля 2018 | 14:31
Пригожинские шлюхи в своём репертуаре: «вы всё врёте, в наших гуманных тюрьмах не может быть пыток и журналистов никогда не убивали». За три копейки готовы хоть мать родную продать.
petrivanov 23 июля 2018 | 14:32
Меры по предотвращению подобной ситуации - выборы, которых в России нет. И интересно, если все участники этого избиения установлены, то почему арестовали только 6 человек? Если бы эти же 18 джигитов тоже самое проделали с ОМОНовцем или с условным Соловьёвым (Киселёвым, Милоновым, Зюгановым), то как бы развивались события?
irdo 23 июля 2018 | 14:57
petrivanov:
Меры по предотвращению подобной ситуации - выборы, которых в России нет. И интересно, если все участники этого избиения установлены, то почему арестовали только 6 человек? Если бы эти же 18 джигитов тоже самое проделали с ОМОНовцем или с условным Соловьёвым (Киселёвым, Милоновым, Зюгановым), то как бы развивались события?
============
Вопросы риторические.
И в этом весь ужас.
paragraff 23 июля 2018 | 14:37
По сути - видео случайно попало в сеть. А сколько такого происходило без камер и свидетелей... страшно представить.
ai65_qi60 23 июля 2018 | 14:52
В России отсутствует ПРАВОСУДИЕ. Граждане России лишены Конституционных прав. Поэтому могут избить и не только в тюрьме. Адвокат, что этого не знала? СК против своих и пальцем не пошевелит. А обвинить в клевете, ни как это не обосновывая, её же саму могут.
sasass 23 июля 2018 | 14:55
Ничего не будет - вся система заклинила и вотвот войдет в разрушительный резонанс ....