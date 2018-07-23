Медведев предложил руководителям республик Северного Кавказа платить долги Газпрому и Россетям местными активами
Об этом говорится в поручениях правительства по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа.
В документе отмечается неэффективная работа руководителей регионов по исполнению правительственных поручений.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bratec_kot 23 июля 2018 | 13:43
эТИ ГЛАВЫ пУТИНА ПОСЫЛАЮТ ЕЖЕМИНУТНО, А ТУТ КАКАЯ ТО ВША ВЫЛЕЗЛА С УКАЗАНИЮМИ))))
tvitov66 23 июля 2018 | 13:59
Ждем-с ... когда местные из гостиницы «Президент-Отель» подъедут и разъяснят кто и кому (и главное СКОЛЬКО) должен платить
vezdehod 23 июля 2018 | 14:10
У Димона совсем плохо с головой...Какие "Активы" могут быть у руководителей Северного Кавказа - кроме своих - за которые они порвут пасть. даже Ему.
dorin1987 23 июля 2018 | 14:21
tvitov66: Это я Вам уже сейчас могу сказать - должны платить Вы, ваши родители и ваши дети.
timwlad79 23 июля 2018 | 13:46
Медведев предложил руководителям республик Северного Кавказа платить долги Газпрому и Россетям местными активами
Об этом говорится в поручениях правительства по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа.
В документе отмечается неэффективная работа руководителей регионов по исполнению правительственных поручений.
---------------
Украина того же самого желает и незамедлительно.
На местном уровне протестантские семейные кланы больше озабочены обогащением клана,но не развитием региона.
Надобно там христианские Церкви и население.
ostapbey 23 июля 2018 | 14:27
timwlad79: ты обогатился как клан сегодня на 11.80?? Рублями берешь в обмен на гривни?
Или на паперти тебя больше финансируют??.
Даже??
abuvgrobu 23 июля 2018 | 13:52
В документе отмечается неэффективная работа руководителей регионов по исполнению правительственных поручений.
--------------------------------------------------------------------------
Уа-ха-ха ! Да срали они там на распоряжения и предложения этого покемона. Они его маму ---, его дом труба шатали и всех его родственников видали вместе с ним, "распорядителем"..
Там все местные активы давно распределены и с какого перепуга им с какими-то сторонними делиться..
mozhem_povtorit 23 июля 2018 | 13:53
Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ...
platonnekafrin 23 июля 2018 | 13:54
Надеюсь, хотя бы Рамзан не попал под горячую руку Онвамнедимона. А за себя уже боюсь, ведь, если тамошние "местные актив", прибавятся к уже проживающим здесь, то оставляй все вещи и ехай на Кавказ.
varangian2011 23 июля 2018 | 14:14
platonnekafrin: Димон в гневе страшен - понаставит дизлайков в Инстаграммах глав республик.
srk2658lu 23 июля 2018 | 13:55
Кавказ вообще не платит за электричество и газ.
И никто, даже Рамзан, не может их заставить платить.
А власть мафиозная не хочет народец злить....
Местными активами за кого платить?
seryj_wolk 23 июля 2018 | 13:56
Кавказ подо мною думает Медведёв, а на самом деле Кавказ в Фе(Пе)дерации только до тех пор пока он нетто получальщик. В противном случае он пошлет эту Фе..(или Пе...)куда подальше и национализирует всю собственность, находящуюся на его территории.
lager23 23 июля 2018 | 14:07
Димон, нет на Кавказе никаких других активов кроме бородатых людей с калашами на Приорах ....всё остальное в РФ разворовали при твоей же помощи!
ansata 23 июля 2018 | 14:09
Какими местными активами? Баранами?
jamba 23 июля 2018 | 14:16
"Неэффективность региональных руководителей", на самом деле, это элемент коррупции! Все это понимают, но просто упражняются в словах. Тамошние "ханы, бэи, наместники итд", по давно заведенной традиции ( еще со времен "совка") стригут "шерсть", которую считают своей! А своей они считают все, что проплывает мимо! Так устроена эта система, изменить ее можно, только разрушив "вертикаль"! Кормить местные т.н "элиты" надо, иначе они не станут поддерживать "вертикаль" и давать ей проценты на выборах. А последнее, для Кремля, это вопрос легитимности.
ostapbey 23 июля 2018 | 14:25
Мысль премьера накатана как подошва галоши..
СССР пошел в разнос изза того, что лидерам России захотелось поставить законы России ВЫШЕ законов СССР..
Тем же путем двигались строители СНГ. С тем же итогом.
Конвульсии "союзного" Союзного Государства продолжаются уже по наклонной накатанной дорожке..
Теперь и до СУБЬЕКТОВ федеративного (якобы равноправных субьектов) договора добрались..
Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что и Чечня и Татарстан, договор не подписали.
Остерегаясь тупика и в этом пути.
Галошей "скороход" Димона даже.
sasass 23 июля 2018 | 14:49
Северный Кавказ выходит из-под контроля и отчаливает в Южный Кавказ....)))
irinaapril 23 июля 2018 | 14:52
А местные активы это кирпичи с заводиков Дагестана, на которых трудятся русские рабы?