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13:32, 23 июля 2018

Медведев предложил руководителям республик Северного Кавказа платить долги Газпрому и Россетям местными активами

Об этом говорится в поручениях правительства по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа.

В документе отмечается неэффективная работа руководителей регионов по исполнению правительственных поручений.

Комментарии

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bratec_kot 23 июля 2018 | 13:43

эТИ ГЛАВЫ пУТИНА ПОСЫЛАЮТ ЕЖЕМИНУТНО, А ТУТ КАКАЯ ТО ВША ВЫЛЕЗЛА С УКАЗАНИЮМИ))))

tvitov66 23 июля 2018 | 13:59

Ждем-с ... когда местные из гостиницы «Президент-Отель» подъедут и разъяснят кто и кому (и главное СКОЛЬКО) должен платить

vezdehod 23 июля 2018 | 14:10

У Димона совсем плохо с головой...Какие "Активы" могут быть у руководителей Северного Кавказа - кроме своих - за которые они порвут пасть. даже Ему.

dorin1987 23 июля 2018 | 14:21

tvitov66: Это я Вам уже сейчас могу сказать - должны платить Вы, ваши родители и ваши дети.

timwlad79 23 июля 2018 | 13:46

Медведев предложил руководителям республик Северного Кавказа платить долги Газпрому и Россетям местными активами
Об этом говорится в поручениях правительства по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа.

В документе отмечается неэффективная работа руководителей регионов по исполнению правительственных поручений.
---------------
Украина того же самого желает и незамедлительно.
На местном уровне протестантские семейные кланы больше озабочены обогащением клана,но не развитием региона.
Надобно там христианские Церкви и население.

ostapbey 23 июля 2018 | 14:27

timwlad79: ты обогатился как клан сегодня на 11.80?? Рублями берешь в обмен на гривни?
Или на паперти тебя больше финансируют??.
Даже??

abuvgrobu 23 июля 2018 | 13:52

В документе отмечается неэффективная работа руководителей регионов по исполнению правительственных поручений.
--------------------------------------------------------------------------
Уа-ха-ха ! Да срали они там на распоряжения и предложения этого покемона. Они его маму ---, его дом труба шатали и всех его родственников видали вместе с ним, "распорядителем"..
Там все местные активы давно распределены и с какого перепуга им с какими-то сторонними делиться..

mozhem_povtorit 23 июля 2018 | 13:53

Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ...

platonnekafrin 23 июля 2018 | 13:54

Надеюсь, хотя бы Рамзан не попал под горячую руку Онвамнедимона. А за себя уже боюсь, ведь, если тамошние "местные актив", прибавятся к уже проживающим здесь, то оставляй все вещи и ехай на Кавказ.

varangian2011 23 июля 2018 | 14:14

platonnekafrin: Димон в гневе страшен - понаставит дизлайков в Инстаграммах глав республик.

srk2658lu 23 июля 2018 | 13:55

Кавказ вообще не платит за электричество и газ.
И никто, даже Рамзан, не может их заставить платить.
А власть мафиозная не хочет народец злить....
Местными активами за кого платить?

seryj_wolk 23 июля 2018 | 13:56

Кавказ подо мною думает Медведёв, а на самом деле Кавказ в Фе(Пе)дерации только до тех пор пока он нетто получальщик. В противном случае он пошлет эту Фе..(или Пе...)куда подальше и национализирует всю собственность, находящуюся на его территории.

lager23 23 июля 2018 | 14:07

Димон, нет на Кавказе никаких других активов кроме бородатых людей с калашами на Приорах ....всё остальное в РФ разворовали при твоей же помощи!

ansata 23 июля 2018 | 14:09

Какими местными активами? Баранами?

jamba 23 июля 2018 | 14:16

"Неэффективность региональных руководителей", на самом деле, это элемент коррупции! Все это понимают, но просто упражняются в словах. Тамошние "ханы, бэи, наместники итд", по давно заведенной традиции ( еще со времен "совка") стригут "шерсть", которую считают своей! А своей они считают все, что проплывает мимо! Так устроена эта система, изменить ее можно, только разрушив "вертикаль"! Кормить местные т.н "элиты" надо, иначе они не станут поддерживать "вертикаль" и давать ей проценты на выборах. А последнее, для Кремля, это вопрос легитимности.

ostapbey 23 июля 2018 | 14:25

Мысль премьера накатана как подошва галоши..
СССР пошел в разнос изза того, что лидерам России захотелось поставить законы России ВЫШЕ законов СССР..
Тем же путем двигались строители СНГ. С тем же итогом.
Конвульсии "союзного" Союзного Государства продолжаются уже по наклонной накатанной дорожке..
Теперь и до СУБЬЕКТОВ федеративного (якобы равноправных субьектов) договора добрались..
Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что и Чечня и Татарстан, договор не подписали.
Остерегаясь тупика и в этом пути.
Галошей "скороход" Димона даже.

sasass 23 июля 2018 | 14:49

Северный Кавказ выходит из-под контроля и отчаливает в Южный Кавказ....)))

irinaapril 23 июля 2018 | 14:52

А местные активы это кирпичи с заводиков Дагестана, на которых трудятся русские рабы?

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