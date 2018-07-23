Суд удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии к Марии Алехиной и изданию «Собеседник»

Измайловский суд Москвы удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии №2 к участнице Пусси Райот Марии Алехиной и изданию «Собеседник».

Судья Наталья Семенова признала распространенные сведения порочащими честь и достоинство истца и не соответствующим действительности и обязала ответчика их опровергнуть.

Поводом для обращения в суд стала публикация об условиях труда заключенных. Мария Алехина утверждала, в частности, что рабочий день длится от 8 до 12 часов, и при этом людям практически не платят зарплату. Истцы заявили, что эта информация ложная и подрывает репутацию заведения.

В свою очередь, Мария Алехина завила Интерфаксу, что будет обжаловать решение суда, и если понадобится, направит обращение в Европейский суд по правам человека.