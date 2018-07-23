Суд удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии к Марии Алехиной и изданию «Собеседник»
Измайловский суд Москвы удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии №2 к участнице Пусси Райот Марии Алехиной и изданию «Собеседник».
Судья Наталья Семенова признала распространенные сведения порочащими честь и достоинство истца и не соответствующим действительности и обязала ответчика их опровергнуть.
Поводом для обращения в суд стала публикация об условиях труда заключенных. Мария Алехина утверждала, в частности, что рабочий день длится от 8 до 12 часов, и при этом людям практически не платят зарплату. Истцы заявили, что эта информация ложная и подрывает репутацию заведения.
В свою очередь, Мария Алехина завила Интерфаксу, что будет обжаловать решение суда, и если понадобится, направит обращение в Европейский суд по правам человека.
Комментарии17
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boyskayt 23 июля 2018 | 13:38
а пройти по тем кто вышел из колонии и узнать у них где правда не судьба?
olegleon 23 июля 2018 | 13:49
boyskayt: так это наверняка сделал адвокат, если он не дурак. видимо никто не подтвердил её слова, т.к. не захотели связываться
danko1 23 июля 2018 | 14:31
boyskayt: В суде было много свидетелей с выписками о зарплате в 200-300 руб., которые были приобщены к делу.
И тем не менее, суд признал статью правильной, а постановлении указано опровергнуть только комментарии к ней Алехиной о бесплатном рабском труде заключенных.
Это всё, что нужно знать о преступных путинских судах.
abuvgrobu 23 июля 2018 | 13:39
Не придавили там в своё время эту гнидовку - теперь так и будет вонять..
fazer22 23 июля 2018 | 13:51
abuvgrobu: Тебе гнида между ног придавить.
abuvgrobu 23 июля 2018 | 14:02
А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают претензии недодавленной гнидовки Алёхиной. Тебе есть что сказать об этом, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))
polikarpich 23 июля 2018 | 14:15
abuvgrobu: А тебе есть, что рассказать об условиях труда заключённых в Нижегородской исправительной женской колонии №2?
Тут, в основном, в этом вся суть. А не в личности Алёхиной.
Кстати, что она тебе лично сделала плохого?
ts 23 июля 2018 | 13:49
Послушать наш ФСИН, так у нас там лучше, чем в турецких гостиницах...
ura_russians 23 июля 2018 | 14:08
ts: Послушать наш ФСИН, так у нас там лучше, чем в турецких гостиницах...
—-
Это когда это такое ФСИН говорил????
зачем так тупо лгать?
хотя всем борцунам с Путиным присуща патологическая лживость.
на том стоите и стоять будете???
trans 23 июля 2018 | 13:52
Если уж на свободе работодатели творят беспредел, то нетрудно догадаться что происходить в колониях.
mitja_76 23 июля 2018 | 13:55
Хорошо, что я не ватник.
А то бы мозги себе вывихнул.
С одной стороны и "пуське" поверить нельзя, а с другой суду и начальству колонии верить - это как-то уж слишком не вяжется с многовековым опытом русского народа.
polikarpich 23 июля 2018 | 13:55
"Репутацию заведения"?! У них там что, ресторация, что ли какая? :-)
Сразу можно сказать, что всё опубликованное Алёхиной - правда. Учитывая то, что в творится на "вольных" предприятиях, в таких вот "заведениях" просто обязан быть голимый беспредел.
Граждане начальники просто не могут упустить такой случай - нажиться на труде подневольных и безответных граждан. Это одна из важнейших "скреп" современной России.
sniper777 23 июля 2018 | 14:13
polikarpich: Слушай электромандёрша, ты когда свою работу выполняешь? Как не глянешь, ты сутками торчишь на сайте! Значит ты никакой не электромонтёр, а казачёк засранный от кампании "Э(хо)М(удаков).
polikarpich 23 июля 2018 | 14:25
sniper777: А вот представь себе, выполняю! :-)
Выходной у меня сёдни, прикинь!!!
sniper777 23 июля 2018 | 14:07
Нужно бить рублём, а не требованиями опровержения. Когда рубликом тысяч на 500 ударят по кармашку пуссям-бляйт, то они задумаются стоит врать или не стоит.
vladimirgornitsky 23 июля 2018 | 14:12
Честь и достоинство российской исправительной колонии?
Это ж надо такое придумать!
ed10075 23 июля 2018 | 14:23
Вертухаи сегодня правят балом в России. Им дозволительно все, и ничего им за злодеяния не бывает. На страже их спокойствия и безнаказанности стоят суды, следователи и вся карательная Система.