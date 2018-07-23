СК оценит действия руководства Ярославской колонии №1 и ответственных должностных лиц регионального Управления ФСИН

Это связано с делом о пытках в колонии, — сообщает СК. Следствие установило личности всех сотрудников учреждения, которые избивали заключенного. Задержаны шесть человек.

В то же время адвокат Ирина Бирюкова, которая обнародовала видеозапись пыток, уехала из России из-за угроз. В фонде «Общественный вердикт» рассказали, что Бирюкова обратилась в официальные органы за государственной защиты для себя и своей семьи.