СК оценит действия руководства Ярославской колонии №1 и ответственных должностных лиц регионального Управления ФСИН
Это связано с делом о пытках в колонии, — сообщает СК. Следствие установило личности всех сотрудников учреждения, которые избивали заключенного. Задержаны шесть человек.
В то же время адвокат Ирина Бирюкова, которая обнародовала видеозапись пыток, уехала из России из-за угроз. В фонде «Общественный вердикт» рассказали, что Бирюкова обратилась в официальные органы за государственной защиты для себя и своей семьи.
Комментарии10
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chichanik 23 июля 2018 | 13:41
оценит
Что? Вы,гля,оценочный комитет или СЛЕДСТВЕННЫЙ?
abuvgrobu 23 июля 2018 | 13:41
Всех этих "сотрудников учреждения" вместе с их руководством немедля вышвырнуть из органов, коль работать не умеют, и, мне думается, судить всех причастных..
danko1 23 июля 2018 | 13:44
Одни преступники из СК делают вид, что занимаются расследованием преступлений своих коллег из ФСИН.
Год назад их удалось отмазать, когда все вертухаи-садисты сказали, что Макаров сам себя избивал.
Но после видео их отмазать не получится в этой колонии, когда в других беспредел будет продолжаться.
НЕ ДОЛЖНЫ одни преступники расследовать преступления своих коллег.
К этому должна общественность подключаться.
anemon 23 июля 2018 | 13:53
danko1: А пуську осудили за клевету, что в колониях бесплатный труд заключенных используют! Эти судьи - тоже преступники.
abuvgrobu 23 июля 2018 | 13:58
Всё же хорошо, что не выжившие из ума либероидные мерзавцы, наподобие неких danko1 и anemon определяют в нашей стране, кто виновен, а кто нет. )))
anemon 23 июля 2018 | 14:05
abuvgrobu: Правильно, путинские НЕ мерзавцы пытают людей в тюрьмах, используют труд заключенных в колониях, НЕ мерзавцы не осуждают за это преступников, и НЕ мерзавец abuvgrobu считает их НЕ мерзавцами. Воистину, только в нашей стране, тут ты прав!
polikarpich 23 июля 2018 | 14:05
abuvgrobu: Ну конечно же! Это же просто зашибись, что у нас "Хахалевы" определяют, кто виновен, а кто нет. )))
ggv 23 июля 2018 | 13:59
Конечно оценит - собака собаку не ест
sergei_tn 23 июля 2018 | 14:02
Бирюкова обратилась в официальные органы за государственной защиты для себя и своей семьи.
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Заметьте, не те отморозки ударились в бега, а ьа, которая рассказала о них.
polikarpich 23 июля 2018 | 14:09
sergei_tn: Здесь это так, к сожалению. У нас это только так.
И это так всегда и будет, пока отморозков поддерживают всякие abuvgrobu, вопреки всякой логике и даже собственной безопасности и благополучию.