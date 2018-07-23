Мосгоризбирком обжалует в Верховном суде решение Мосгорсуда

Он обязал комиссию зарегистрировать кандидатом в мэры Москвы бывшего владельца Су-155 Михаила Балакина.

По мнению Мосгоризбиркома, Балакин не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов – он сдал в комиссию 112 подписей при необходимых 110, однако три депутата попросили признать их подписи недействительными – они ссылаются на семейные обстоятельства. Одна сказала, что давать подпись Балакину ее отговорил муж, другого депутата – мама, а третья сказала, что дала подпись под воздействием эмоций, — пишет газета Ведомости.