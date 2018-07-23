Мосгоризбирком обжалует в Верховном суде решение Мосгорсуда
Он обязал комиссию зарегистрировать кандидатом в мэры Москвы бывшего владельца Су-155 Михаила Балакина.
По мнению Мосгоризбиркома, Балакин не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов – он сдал в комиссию 112 подписей при необходимых 110, однако три депутата попросили признать их подписи недействительными – они ссылаются на семейные обстоятельства. Одна сказала, что давать подпись Балакину ее отговорил муж, другого депутата – мама, а третья сказала, что дала подпись под воздействием эмоций, — пишет газета Ведомости.
Комментарии7
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vpoiskahdna 23 июля 2018 | 13:40
В решении так и запишем - мама не велела.
tvitov66 23 июля 2018 | 13:52
vpoiskahdna: Это вам не с Навальным мерится, это с соседней башней кремлядей ... а это уже реальная конкуренция! Тут калач тертый, раз после кидалова СУ-155 до сих пор не сидит
olegleon 23 июля 2018 | 13:46
отправить депутатов в отставку за такой маразм.
tvitov66 23 июля 2018 | 13:54
olegleon: при чем тут маразм если деньги не пахнут? Или за честность народных избранников побазарим?:)
alexakimfaa 23 июля 2018 | 13:47
Вот,он "муниципальный фильтр" - уже не сами муниципальные депутаты вершат судьбу кандидатов,а их мужья,мамы,папы,сыновья дочери,зятья,невестки, и т.д...Интересно,да?..
ramses333 23 июля 2018 | 13:47
Классные у нас депутаны: "Одна сказала, что давать... ее отговорил муж, другую - мама, а третья сказала, что дала... под воздействием эмоций".
srk2658lu 23 июля 2018 | 14:08
Правильно: сдал 112 и получи регистрацию.