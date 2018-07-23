Центризбирком России получил уведомление от Мосгоризбиркома, куда обратилась инициативная группа от КПРФ
Группа от КПРФ обратилась с предложением провести референдум по вопросу пенсионной реформы. Об этом Интерфаксу рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, сейчас документы в работе, дата рассмотрения вопроса по референдуму пока не определена, однако заседание должно пройти в течение 10 дней.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrikk_1 23 июля 2018 | 13:40
Центризбирком России получил уведомление от Мосгоризбиркома, куда обратилась инициативная группа от КПРФ...
Лучше бы провели референдум, чтобы приравнять зарплаты-пенсии президента, министров и депутатов, к среднероссийским зарплатам и пенсиям.
tvitov66 23 июля 2018 | 13:47
Разве дедушка Зю ещё не в курсе что референдумы мы проводим исключительно на аннексированных территориях и только под дулами спецназа? ... из за этого даже прямую речь нацЛидера на последнем саммите пришлось резать по живому
karachaev4 23 июля 2018 | 13:43
Референдум в России?)) Вы шутите! Никто не позволит рабам что-либо решать в этой стране. Вот увидите завернут, потому что запятую не там в тексте проставили))
alex_gonchar 23 июля 2018 | 14:01
karachaev4: главный галерный раб уже всё решил!
olegleon 23 июля 2018 | 13:44
на референдум вынести предложение по пенсионному возрасту:
1. в 40 лет
2. в 50 лет
3. в 60 лет
4. в 63-65 лет.
и посмотреть какие будут результаты
platonnekafrin 23 июля 2018 | 13:46
А можно там еще вопросик прозондировать по поводу отделения от РФ и присоединения к США одного подмосковного хуторка. У нас и язык свой, и пруд, и свалка.
zolingen 23 июля 2018 | 13:50
Сейчас признают проведение референдума неконституционным
platonnekafrin 23 июля 2018 | 14:12
zolingen: Объявят вечный Мундиаль.
zver777 23 июля 2018 | 13:55
Не то чтобы я одобряю эту реформу. Но проводить по поводу ее референдум - крайний идиотизм.
Ни кому же не придет в голову спрашивать разрешения у больного гангреной разрешения ампутировать ногу. Понятно, что он будет против. Но в таком случае он не выживет.
vasya_von_smetankin 23 июля 2018 | 14:04
Ручная оппозиция решила пропиариться насчёт неосуществимого пенсионендума.
"Чтобы помнили"