Центризбирком России получил уведомление от Мосгоризбиркома, куда обратилась инициативная группа от КПРФ...

Группа от КПРФ обратилась с предложением провести референдум по вопросу пенсионной реформы. Об этом Интерфаксу рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, сейчас документы в работе, дата рассмотрения вопроса по референдуму пока не определена, однако заседание должно пройти в течение 10 дней.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65.